BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 24 gennaio: gli Spencer si preparano per il viaggio a Montecarlo

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 GENNAIO: GLI SPENCER SE NE VANNO IN EUROPA? - Beautiful tornerà domani su Canale 5 per un nuovo episodio che confermerà i rapporti non troppo idilliaci degli Spencer in famiglia. La scoperta della relazione clandestina del padre e Brooke ha fatto aprire gli occhi a Liam, che ha deciso di non accantonare le speranze di riconquistare Steffy, la donna che non ha smesso di amare neppure per un solo istante. Ma nonostante le tensioni che sembreranno essere sempre più concrete, Bill avrà per i figli una proposta che non potranno rifiutare: chiederà a Liam, Wyatt e alla stessa Steffy di partire per Montecarlo dove dovranno presiedere ad un summit della Spencer Pubblications. Il padre, al contrario, non potrà seguirli in quanto sarà costretto a restare a Los Angeles per portare a termine il suo torbido piano contro Katie per ottenere la custodia di Will. La notizia di dover intraprendere un viaggio in Europa insieme sarà però motivo di ulteriori diverbi tra Liam e Wyatt: il primo infatti non avrà nessuna intenzione di fare da terzo incomodo, mentre il secondo riterrà che tutti dovranno essere felici e affiatati, appianando le divergenze in occasione di questa importante trasferta. Come sempre per lui sarà impossibile ammettere l'evidenza dei fatti?

