BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Ridge perde il posto di comando a favore di... (oggi, 23 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: KATIE SOSPETTA DI QUINN? - Si apre oggi una nuova sorprendente puntata americana di programmazione di Beautiful, nella quale molti nodi verranno al pettine. Oltre alle incredibili notizie riguardanti la partenza di Liam da Los Angeles, assisteremo anche ad uno strano colloquio tra Katie e Ivy. Quest'ultima di tanto in tanto riappare, sebbene il suo ruolo continuerà ad essere marginale anche nei prossimi mesi. Approfittando di una delle tante visite di Katie a villa Forrester, la figlia di John esprimerà la sua perplessità riguardo lo strano atteggiamento di Quinn, chiarendo i suoi sospetti sulla sua amicizia con Ridge. Sarà proprio Ivy ad aprire a Katie gli occhi su una possibile relazione tra matrigna e figliastro? Con questi presupposti e tenendo conto del bel rapporto che si è venuto a creare tra Eric e la Logan, sarà proprio quest'ultima a riportare la sorprendente notizia al suo vicino di casa? Il tradimento di Quinn verrà presto svelato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO: RIDGE PERDE LA SUA POSIZIONE DI COMANDO! - La nuova settimana di Beautiful si aprirà all'insegna della delusione da parte di Ridge. Dopo essere venuto a conoscenza della verità riguardante Douglas e convinto che il figlio non avrebbe mai dovuto mentire in questo modo, Eric deciderà di sollevarlo dall'incarico da lui ricoperto ormai da mesi. Non sarà però l'unica importante decisione che dovrà prendere: chi sostituirà lo stilista nel ruolo di Amministratore Delegato. La prima opzione rimanderà a Rick, che non ha perso un attimo per auto-candidarsi per il posto che ha sempre desiderato. Ma anche Steffy si farà avanti, convinta di essere all'altezza del padre e dei suoi illustri predecessori. Giungerà quindi il momento della decisione finale del patriarca Forrester, che stupirà tutti i presenti facendo capire di avere preso in considerazione i consigli di Quinn Fuller: sarà lui stesso a nominarsi nuovo CEO della casa di moda fondata insieme alla compianta moglie Stephanie.

