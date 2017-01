BELEN RODRIGUEZ, NEWS: MOMENTI MAGICI INSIEME AD ANDREA IANNONE, FOTO (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Le paure e le preoccupazioni dei fans di Belen Rodriguez, ormai, sembrano solo un ricordo lontano: molti, a causa del silenzio social dell'argentina di qualche tempo fa, avevano iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa che non andasse: gli ultimi scatti pubblicati dalla showgirl e da Andrea Iannone hanno messo però a tacere ogni chiacchiera. Proprio ieri, infatti, il pilota è tornato su Instagram condividendo una fotografia in compagnia di Belen Rodriguez accompagnata da un dedica davvero dolcissima: anche la showgirl, di conseguenza, non è stata da meno. Belen Rodriguez ha pubblicato un'immagine in bianco e nero in cui si vede Iannone, armato di giacca di pelle e uno splendido sorriso, seduto su un divano chiaro mentre afferra il telefono appoggiato sul tavolino di fronte a lui. Uno scatto semplice ma carico di significato, sottolineato anche dal tenero commento lasciato dall'argentina: "Tu mi fai stare così bene @andreaiannone". Il post ha letteralmente conquistato i followers, arrivando a portare a casa quasi 40mila like nel giro di 10 ore: clicca qui per vederlo direttamente dalla pagina Instagram ufficiale della showgirl.

