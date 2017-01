BEPPE VESSICCHIO / Sanremo 2017: il direttore non ci sarà, parte la petizione online

BEPPE VESSICCHIO, SANREMO 2017: IL DIRETTORE D'ORCHESTRA NON CI SARÀ, PARTE LA PETIZIONE ONLINE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - E' arrivata la notizia, Beppe Vessicchio non ci sarà al Festival di Sanremo 2017. Lo stiroco direttore d'orchestra ha sollevato una vera e propria protesta di tutto il pubblico che lo adora sia per la grande competenza che per i modi garbati e quella simpatica barba brizzolata che accompagna la kermesse della musica italiana da tantissimi anni. Sui social network è partita quella che è una vera e propria petizione online per sperare che chi organizza l'evento ci possa ripensare. Sono tantissimi infatti tra il pubblico quelli che vorrebbero Beppe Vessicchio ancora protagonista a Sanremo, anche se davvero ci sono poche, se non nulle, speranze di vederlo alla conduzione dell'orchestra per l'evento più importante della musica italiana. C'è però un precedente curioso che fa ben sperare, quando anche l'anno scorso si parlava dell'assenza al Festival di Sanremo di Beppe Vessicchio che dopo numerevoli tweeet di tendenza, come #UsciteVessicchio, il direttore d'orchestra alla fine si è presentato. Sarà così anche quest'anno?

BEPPE VESSICCHIO, SANREMO 2017: LA CARRIERA DEL DIRETTORE D'ORCHESTRA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Beppe Vessicchio non ci sarà al Festival di Sanremo 2017 e il pubblico ha già iniziato a farsi sentire perchè lo vorrebbe come direttore d'orchestra fisso per il grande eventodella musica italiana. Andiamo a rivedere brevemente la carriera di questo splendido artista. Giuseppe Vessicchio, noto come Beppe, nasce a Napoli il 17 marzo del 1956. Da giovanissimo lavora a sosetegno di grandissimi artisti come Di Capri, Bennato, Sastri, Buonocore a Napoli. Il grande successo arriva con un breve ma intenso sodalizio con Gino Paoli con il quale realizza dei pezzi veramente importanti. Inizia poi a lavorare in televisione a programmi di un certo spessore come Viva Napoli, Buona Domenica, Va' pensiero e molti altri. Dal 1990 diventa una presenza fissa al Festival di Sanremo, riscuotendo successo e tanti complimenti. Ha esperienza di direzione d'orchestra per eventi incredibili come quando John Lennon suonò al Cremlino, un evento in mondovisione che sicuramente il direttore porterà ancora dentro al suo cuore.

