CSI 15 / Anticipazioni del 23 gennaio 2017: Nick in crisi, due familiari vittime di un rapimento e il finale di stagione si avvicina

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 GENNAIO 2017: VERSO IL FINALE DI STAGIONE - La serie crime CSI 15 volerà verso il finale di stagione grazie ai due episodi che vedremo oggi, lunedì 23 gennaio 2017, nella fascia preserale di Italia 1. A partire dalle 19:25 andranno in onda il 15° ed il 16° episodio, intitolati "Morte di un supereroe" e "L'ultimo giro". Il prossimo lunedì 30 gennaio 2017 andranno quindi in onda gli ultimi due episodi, che concluderanno la trama centrale su cui ruota l'ultima stagione dello show. Abbiamo visto infatti gli agenti della scientifica impegnati nella caccia del killer di Gig Harbor, uno dei più efferati in assoluto ed in grado di piegare persino lo stoico D.B. Russell, interpretato da Ted Danson. La cattura del serial killer ha comportato diversi momenti pesanti per tutta la squadra, spingendo infine il leader del CSI a compiere un gesto estremo. Russell ha infatti deciso di sacrificare in un certo senso la propria figlia Maya e sfruttarla per creare una trappola in grado di mettere alle strette il famigerato Paul Winthrop. Ovviamente il killer è molto più astuto anche dei più brillanti agenti della scientifica ed è riuscito a segnare un altro punto a proprio favore. Tuttavia, D.B. non intende arrendersi fino a quando non avrà portato a termine l'arresto della sua nemesi, riuscendovi infine proprio nel finale di stagione. Nelle puntate che vedremo questa sera, la squadra tornerà invece ad occuparsi dei casi "normali", ma che riguarderanno degli omicidi piuttosto macabri. Alla conclusione della cattura del killer di Gig Harbor assisteremo inoltre ad alcuni importanti cambiamenti all'interno del team. Non sarà infatti solo D.B. a lasciare il Dipartimento, convolando al fianco della spercialista Avery, interpretata da Patricia Arquette, in CSI: Cyber. Anche Nick, sempre più sotto pressione, deciderà di proseguire la propria carriera altrove, ma questo non vorrà dire abbandonare gli ideali inseguiti fino a questo momento. L'agente Stokes, interpretato dall'attore George Eads, riceverà infatti l'offerta di dirigere il proprio laboratorio di scientifica a San Diego. Un tributo che i produttori della serie Tv, come ha sottolineato durante la presentazione Don McGill, dovevano dare all'artista per la centralità del suo personaggio. Ovviamente Nick non saprà quale strada intraprendere, tormentato dal dubbio di tradire, in qualche modo, i propri compagni. Per questo si affiderà agli altri agenti, chiedendo aiuto agli amici Greg e Sara sul da farsi. Non dimentichiamoci inoltre che l'evoluzione di Nick prevede il suo debutto nel CSI sotto la guida attenta di Grissom, diventando prima il suo pupillo e per poi prenderne il ruolo all'interno della squadra. La trasformazione, quindi, si potrà dire completa nel momento stesso in cui Nick, in un certo senso, diventerà il nuovo Grissom al capo del nuovo laboratorio.



CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODI 15 E 16 - Nel 15° episodio di CSI 15, la squadra della scientifica di Los Angeles indagherà in modo particolare sul delitto di un ragazzo, ritrovato sulla scena del crimine con indosso un costume da supereroe. Poco prima, il misterioso giustiziere aveva impedito ad un gruppo di criminali di picchiare un senzatetto. Gli agenti scopriranno in seeguito che la vittima è in realtà figlio del Direttore del CSI di San Diego. Ritornerà quindi l'uomo che ha provocato una forte crisi in Nick, nel momento stesso in cui gli ha offerto il proprio ruolo. Il detective rivelerà in seguito di aver trascorso la notte con la sorella a Las Vegas, che vive con l'ex moglie. Sarà l'inizio di un incubo per il nostro Stokes, dato che le due donne verranno rapite e dovrà assistere inerme di fronte ad un video che le riprende entrambe, ostaggio di un misterioso aggressore. Nel 16° episodio, il CSI indagherà invece sulla morte di un uomo, ritrovato ricoperto di un particolare tipo di vernice argentata. Un particolare che porterà la squadra a trovare un collegamento con un delitto avvenuto molti anni prima, in cui la vittima era una celebrità di Las Veegas.

