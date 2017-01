Che tempo che fa / Pagelle: Orietta Berti irresistibile, Nino Frassica standing ovation (Puntata 22 gennaio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, I TOP DELLA PUNTATA: tra i top di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa sicuramente la parte comica della solita Luciana Littizzetto: la torinese è riuscita a entrare nel cuore della gente, a farla divertire, a strapparle un sorriso subito dopo aver mandato un messaggio di speranza e tanta vicinanza agli abitanti del Centro Italia in preda al maltempo e ai danni del terremoto. Lucianina, però, ha comunque portato avanti il suo pezzo, scatenando le risate di tutto il pubblico in sala. Tra gli altri top di Che fuori tempo che fa sicuramente il grande entusiasmo di Orietta Berti e le risate con Nino Frassica: la prima, ormai mattatrice del programma, sembra sapere sempre tutto di tutti, conosce tutti i segreti e i gossip, molte cose del passato e ha sempre la battuta pronta. Nino Frassica, direttore e vice direttore di Novella Bella, ha portato un libro chiamato "Le risposte alle domande di Gigi Marzullo", per trovare sempre cose dire a ogni quesito dell'uomo della notte.

CHE TEMPO CHE FA, I FLOP DELLA PUNTATA: tra i flop di Che tempo che fa e anche della sua continuazione, Che fuori tempo che fa, la presenza de Lo stato sociale: il gruppo (nato nel 2009 e composto da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Enrico Roberto, Francesco Draicchio e Alberto Guidett) è arrivato nello studio di Fabio Fazio semplicemente per cantare una canzone, "Amarsi male" e poi sparire nel dietro le quinte. Tanta la delusione anche d parte dei loro stessi fan che, ovviamente si aspettavano qualcosa in più e non una semplice ospitata di qualche minuto. Per questa puntata, purtroppo, flop per Gigi Marzullo: il medico-filosofo è rimasto troppo in disparte, rimanendo molto spesso in silenzio rispetto alla presenza molto più forte e attiva di tutti gli altri ospiti dello studio di Che fuori tempo che fa. A renderlo più attivo, in realtà, è stato Nino Frassica, con il suo libro contenente le risposte alle domande di Marzullo. (Fabiola Granier)

