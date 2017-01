DIMITRI IANNONE & MARIKA FERRARELLI, I FIDANZATI DE IL COLLEGIO INNAMORATISSIMI: IL BACIO DOPO IL MAZZO DI FIORI, FOTO (23 GENNAIO 2017) - L'amore trionfa tra Dimitri Iannone e Marika Ferrarelli, i fidanzati de Il Collegio 1960 di Rai Due protagonisti di una love story che sta facendo impazzire migliaia di giovani. Del ragazzo di origini ucraine espulso dalla scuola dopo aver sfidato l'autorità del Preside si diceva che fosse un inguaribile sciupafemmine, ma a quanto pare la Ferrarelli sembra avere davvero conquistato il suo cuore. Sul profilo Instagram di Marika, infatti, ne è arrivata ulteriore conferma soltanto 5 giorni fa, quando la 16enne di Napoli ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Dimitri durante un bacio. Nella foto, che ha già raggiunto quasi 30mila likes, si vede la Ferrarelli stringere in mano un mazzo di rose rosse e gialle, solitamente accomunabili alla passione e alla gelosia. Evidentemente la ragazza de Il Collegio deve aver rassicurato il suo fidanzato con un bacio diventato virale sul web, che conferma come per entrambi i ragazzi al momento non ci sia spazio per altri partner. Il Collegio non avrà modificato l'indole ribelle dei ragazzi, ma è stato almeno decisivo per la nascita di un nuovo amore...

