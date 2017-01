DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 23 gennaio 2016 e riassunto: la Terra esplode, ma Whis interviene

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO 2017 - Torna oggi, lunedì 23 gennaio 2017, il consueto appuntamento con il cartone giapponese Dragon Ball Super. Le anticipazioni rivelano che Vegeta arriverà a comprendere qual è il punto debole di Freezer, fatto tornare in vita e spedito nuovamente sulla Terra. Vegeta ha compreso che la trasformazione a Golden Freezer del mostro lo obbliga ad utilizzare moltissima energia: al momento giusto lo mette in ginocchio, ma non riesce ad impedire il colpo esplosivo che fa esplodere l'interno pianeta. A questo punto interverrà Whis, portando indietro il tempo e permettendo a Goku di dare il colpo di grazia a Freezer. In attesa di vedere la puntata sul piccolo schermo, ecco come è andata nei giorni scorsi. Dragon Ball Super, riassunto ultima puntata - Cosa è successo nella puntata di venerdì 20 gennaio di Dragon Ball Super? La puntata in questione è la numero ventisei, intitolata Il punto debole. Nell'episodio precedente abbiamo visto i due rivali Goku e Freezer, impegnati in un acerrimo duello, sfoderare finalmente il loro vero potere. È così che Goku si ritrova alle prese con Golden Freezer: inizialmente il duello sembra essere alla pari, ma quest'ultimo rivela capacità dalla forza imprevedibile, mettendo Goku al tappeto. Seppur ormai a terra e stremato, Goku non si arrende al suo nemico e Freezer continua a infierire su di lui. Nel frattempo, Vegeta osserva il combattimento con disprezzo: tutti sono stupefatti per lo spaventoso potere di Golden Freezer. Goku è in pericolo e così anche il pianeta Terra, che rischia di essere distrutto. Crilin e Gohan vogliono intervenire per sostenere Goku, ma vengono fermati da Whis e il Dio della distruzione Lord Beerus: secondo loro, infatti, il saiyan ha ancora una possibilità di vittoria. Freezer sembra diventato imbattibile, ma se Goku e Vegeta si uniscono per lottare non tutto sarà perduto. I due saiyan però sono restii a unire le loro forze, troppo orgogliosi e disposti a perdere pur di non ammettere di aver bisogno l'uno dell'altro. Nel frattempo, Goku tenta di reagire contro Golden Freezer, ma invano. Viene messo nuovamente al tappeto, ormai apparentemente succube del nemico che non riesce a scordare l'umiliazione subita in passato dal saiyan. Arriva il momento in cui Freezer sembra stia dando il colpo di grazia a Goku, saldando tutti i conti in sospeso. Nonostante le aspettative, il nostro eroe è ancora vivo. È qui che interviene Vegeta, ormai stufo del duello vuole sostituire Goku per distruggere definitivamente Freezer. Quest'ultimo si sente preso in giro dai due saiyan che, nonostante le sue dimostrazioni di forza, sono ancora determinati e decisi a ucciderlo. Goku si dichiara capace di ribaltare le sorti del duello: sembra aver scoperto il punto debole del temibile nemico. Sarà da questo momento che i due antagonisti mostreranno veramente il loro potere nascosto, mettendo in campo tutto? La battaglia riprende: Goku aspetta l'istante in cui agire per sconfiggere definitivamente il potente Golden Freezer. Quando quest'ultimo sferra un altro colpo apparentemente letale, il saiyan rimane impassibile e reagisce con una forza pazzesca, ribaltando la situazione. Golden Freezer resta stupefatto: quale era, dunque, il suo unico punto debole? Trasformandosi nella nuova evoluzione, Freezer ha consumato una notevole quantità di energia, come spiega Goku stesso. Proprio per questo, non gli resta abbastanza forza per sconfiggere il tanto odiato nemico, nonostante ci sia andato vicino. Frustrato, Freezer non vuole arrendersi: nonostante sia ormai allo stremo delle forze tenta di riacquisire il controllo del duello, ma ormai Goku ha la totale supremazia sul combattimento. Improvvisamente, dopo aver abbassato la guardia, viene però colpito alle spalle con un raggio laser da Sorbet, servo di Freezer, e si trova nuovamente in difficoltà. L'episodio termina con Vegeta che interviene nel duello: ora è il suo turno. Riuscirà ad avere la meglio sul potente Golden Freezer? Si presentano continui colpi di scena, e le sorti del duello continuano a mutare.

