DALILA DI LAZZARO OGGI, NUOVA VITA PER L'ATTRICE: DAI LIBRI ALLA COLLABORAZIONE CON IL CANTAUTORE MANUEL PIA (ULTIME NOTIZIE, 23 GENNAIO 2017) - Dalila Di Lazzaro è un esempio di forza per i suoi fan: la vita dell'attrice è stata, infatti, costellata da tanti problemi e drammi personali. Da ragazza viene sequestrata per tre giorni da un 50enne che era stato in prigione per omicidio e che all'epoca era in libertà vigilata, molti anni dopo deve fare poi i conti con la morte del figlio Christian per un terribile incidente. Come se ciò non bastasse, riporta la frattura dell'atlante, la prima vertebra cervicale. L'incidente le impedisce di portare avanti la sua carriera di attrice, perché deve sopportare dolori immensi: «Devo ricorrere alla morfina per placarli. Provo sollievo solo con il nuoto, infatti faccio tanta piscina, oltre a soggiornare lunghi periodi al mare» ha raccontato tempo fa nell'intervista rilasciata ad Assodigitale. Da quel momento comincia ad occuparsi di cause sociali, come l'adozione per i single. A 62 anni decide di avere un bambino con il nuovo compagno, ma dopo poche settimane di gestazione ha un aborto naturale. Ha intrapreso la carriera di scrittrice, che meglio si adegua ai suoi nuovi ritmi: «Anche nell'essere scrittrice c'è la mia essenza più nuda e diretta possibile: non amo l'artefazione e le sovrastrutture».

DALILA DI LAZZARO OGGI, NUOVA VITA PER L'ATTRICE: DAI LIBRI ALLA COLLABORAZIONE CON IL CANTAUTORE MANUEL PIA (ULTIME NOTIZIE, 23 GENNAIO 2017) - L'intensa personalità di Dalila Di Lazzaro traspare anche dai suoi libri. E non è un caso che Manuel Pia le abbia chiesto di scrivere una canzone insieme proprio dopo averli letti. Il cantautore sardo ha realizzato, dunque, il brano "Dalila" ispirandosi proprio all'attrice, poi dalla loro collaborazione sono scaturite diverse canzoni che sono ancora inedite. L'auspicio di Manuel Pia è che presto confluiscano in un cd. Insieme hanno composto, ad esempio, "Aspettami" e "Bayla". Quest'ultimo potrebbe diventare un tormentone estivo. Di sicuro c'è che Manuel Pia non vuole lanciare le sue incisioni su Youtube come fanno tanti giovani, ma in rete c'è comunque un po' del suo materiale strumentale e alcune sue canzoni. Cosa lo ha colpito comunque di Dalila Di Lazzaro? «Lo spessore di un'anima che è difficile leggere quando si è dotati di una straordinaria bellezza» ha spiegato il cantautore a The Way Magazine.

© Riproduzione Riservata.