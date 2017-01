FABRIZIO CORONA, NEWS: DUE GIORNI SEPARANO L’EX FOTOGRAFO DEI VIP DAL PROCESSO (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Ancora due giorni separano Fabrizio Corona dalla prima udienza del processo che il prossimo 25 gennaio porterà l’ex re dei paparazzi e la sua collaboratrice Francesca Persi davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Milano. Al centro delle indagini quei 2,6 milioni di euro in contanti rinvenuti in parte in un sottotetto e in parte in alcune cassette di sicurezza ritrovate in Austria dalla Guardia di Finanza, soldi a causa dei quali oggi Corona deve rispondere delle accuse di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alla misure di prevenzione, tutti reati commessi nel periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. Fabrizio Corona, quindi, è pronto a dare battaglia, ma come sempre, anche in questa nuova vicenda, potrà contare sull'affetto di Silvia Provvedi, che non manca di far sentire la sua presenza al suo amato sia sui social, sia attraverso gli incontri nel carcere di San Vittore, dove la gemella bruna delle Donatella può recarsi con gli stessi diritti di un familiare dopo aver ottenuto, qualche settimana fa, il “Foglio di convivenza”.

