FEDEZ E J-AX/ News, Comunisti col Rolex: i due rapper volano da Milano a Cagliari (oggi, 23 gennaio 2017)

FEDEZ E J-AX, NEWS: I DUE RAPPER DA MILANO VOLANO A CAGLIARI (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Lo scorso venerdì Fedez e J-Ax hanno pubblicato il loro nuovo album, realizzato insieme a diversi altri artisti e intitolato 'Comunisti col Rolex': insieme al disco i due rapper hanno anche rilasciato il video di 'Piccole cose', brano che vede la preziosa collaborazione della cantante salentina Alessandra Amoroso. Ora, è arrivato il momento di girare l'Italia per i firma copie, per incontrare i fans e scambiare quattro chiacchiere insieme a tutti gli appassionati pronti a scendere in piazza e a raggiungerli nei luoghi d'incontro previsti. Ieri pomeriggio, per esempio, Fedez e J-Ax sono stati protagonisti nel capoluogo lombardo in Piazza Duomo, venendo accolti da una vera e propria folla di persone: "Grazie Milano" ha scritto Fedez sulla propria pagina Instagram, pubblicando una fotografia proprio insieme al collega J-Ax. Il viaggio, per i due, continua: dopo le prime rapper a Torino (20 gennaio) e a Orio al Serio (21 gennaio), è arrivato il momento - oggi, lunedì 23 gennaio 2017 - di spostarsi al Sud d'Italia. Oggi, Fedez e J-Ax saranno a Cagliari presso l'Auchan S.Gilla di via S.Simone a partire dalle 16.30. Chi non se li perderà? Clicca qui per vedere il post di Fedez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

