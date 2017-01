FILIPPO MORAS/ Il ragazzo acquisirà la maturità giusta? (Il Collegio, ultima puntata 23 gennaio 2017)

FILIPPO MORAS, IL CONCORRENTE DEL DOCU-REALITY DI RAI 2 (IL COLLEGIO, ULTIMA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Stasera andrà in onda una nuova puntata del docu-reality Il Collegio ovvero un programma in cui quattordici alunni studiano in un tipico collegio degli anni sessanta, cercando di seguire tutte le regole del tempo e facendo a meno di qualsiasi tipo di tecnologia moderna. Filippo Moras è uno degli studenti che hanno preso parte a questo esperimento a metà tra l'observational documentary e il reality show. Filippo Moras ha diciassette anni, viene da Castel Nuovo Scrivia in provincia di Alessandria. Afferma di essere perso senza i suoi videogiochi e, soprattutto, la sua lacca. Gli piace molto il suo orecchino e tiene molto ad i suoi capelli: ogni volta che li taglia se non sono perfetti tiene il cappello ventiquattro ore su ventiquattro. Oltre che dai videogiochi è preso dal suo telefonino, che definisce il diavolo 2.0, dal quale non riesce a staccarsi. Si definisce un tipo ribelle, che risponde ai professori, anche se ha capito che così facendo rischia di andare a fondo a scuola. Anche sua madre afferma che Filippo è un ragazzo che non sempre ascolta, a cui non piace molto stare alle regole che gli vengono imposte. Inoltre quando esce non dice mai dove va, la madre afferma di non sapere nell'effettività delle cose dove si trovi dato che lui è molto restio a dare queste informazioni. Filippo ammette di aver combinato molte marachelle, ma come dice lui non è che sia un pericoloso gangster.

FILIPPO MORAS, COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (IL COLLEGIO, ULTIMA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Durante l'ultima puntata, andata in onda il sedici gennaio 2107 Filippo Moras è stato costretto ad effettuare ben mille giri di campo da professore di ginnastica, successivamente insieme ai compagni ha imparato come cambiare una ruota all'auto. Inoltre Filippo Moras è stato definito, insieme ad altri due compagni, come non classificabile. I tre dovranno, pertanto, scrivere un altro tema per tentare il salvabile ed accedere all'esame finale che consentirà loro di prendere la licenza media degli anni sessanta.

FILIPPO MORAS, COSA ACCADRÀ QUESTA SERA? (IL COLLEGIO, ULTIMA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Nella puntata di stasera de Il Collegio gli alunni del reality show si troveranno ad affrontare l'ultima, temibile, prova all'interno dello show: il sostenimento dell'esame finale di terza media. La tensione è molto alta, perché non tutti pensano di venire ammessi. Ad attenuare l'ansia ci pensano le lezioni di ballo swing la bella notizia di una festa finale, per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Il bello sarà scoprire, alla fine, se l'esperienza maturata all'interno del programma, sia realmente servita ai ragazzi ed in che modo gli ha cambiati, Filippo Moras compreso. Da quest'ultima puntata ci si aspetta che Filippo acquisisca la maturità giusta, l'educazione di rispondere alle persone più grandi in maniera garbata, ma soprattutto quando è giusto farlo. Dovrebbe anche capire che alle persone, soprattutto a quelle care, si dovrebbe dare il giusto grado di considerazione e di rispetto.

