FILIPPO ZAMPARINI/ Per il 14enne le Convittiadi da spettatore: cosa succederà stasera? (Il Collegio, puntata 23 gennaio 2017)

FILIPPO ZAMPARINI, IL 14ENNE CONCORRENTE DEL REALITY DI RAI 2 (IL COLLEGIO, PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Questa sera va in onda su Rai 2 la quarta ed ultima puntata del docu - reality Il Collegio, un innovativo esperimento televisivo nel quale trenta concorrenti adolescenti equamente divisi tra maschi e femmine si confrontano con un classico collegio molto in voga nella prima metà del Novecento. Tra i concorrenti che vi stanno prendendo parte c’è il quattordicenne Filippo Zamparini proveniente da Varese dove vive assieme alla mamma e a tre fratelli più grandi. Nel video di presentazione del programma ha raccontato di essere un ragazzo di grande carattere, pronto a farsi sentire nel caso dovesse esserci qualcosa che non sta andando come lui preferisce. Insomma un quattordicenne determinato, che ha saputo confrontarsi con le dure regole di un classico Collegio dei primi anni Sessanta. In attesa di scoprire cosa sarà capace di fare in questa puntata conclusiva del programma, ricordiamo cosa ha fatto la scorsa settimana.

FILIPPO ZAMPARINI, IL 14ENNE CONCORRENTE DEL REALITY DI RAI 2: HA FATTO NOMI E COGNOMI SUI RESPONSABILI DELLA RIVOLTA (IL COLLEGIO, PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Nella puntata mandata in onda lunedì 16 gennaio 2017 per Filippo e gli altri concorrenti de Il Collegio, c’è stata grande tensione in attesa di conoscere la decisione del Preside in relazione alla rivolta della settimana precedente. In un primo momento il preside ha voluto ascoltare uno alla volta tutti i ragazzi, tra cui lo stesso Filippo che ha vuotato il sacco, raccontando ogni cosa: in seguito si è scusato con i ragazzi. Per il concorrente di Varese, inoltre, non è mancato il confronto con una dura lezione di anatomia: il professore ha chiesto a lui e gli altri componenti della classe di vivisezionare i cuori appartenenti a diversi animali. Inoltre, il Preside - dopo aver dato notizia dell’espulsione di Dimitri - ha parlato della Convittiadi, ed ossia una giornata completamente dedicata allo sport e ad una caccia al tesoro. Tuttavia Filippo se la cava alla grande in quanto essendo infortunato ed impossibilitato a gareggiare ha svolto il ruolo di portabandiera. Infine, in un video caricato sui canali social ufficiali di Rai 2 si possono apprezzare i concorrenti del reality, e quindi Filippo mentre sono alle prese con una festa scolastica in classico stile anni Sessanta con balli e pezzi dell’epoca: un piccolo assaggio di quello che accadrà stasera... Clicca qui per vedere il video.

