GIUSEPPE LOJACONO/ Alessandro Gassman, duplice omicidio per il commissario (I bastardi di Pizzofalcone, quarta puntata 23 gennaio 2017)

GIUSEPPE LOJACONO, NUOVI CASI PER IL COMMISSARIO INTERPRETATO DA ALESSANDRO GASSMAN (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Torna stasera su Rai 1 Giuseppe Lojacono, il commissario de I bastardi di Pizzofalcone interpretato da Alessandro Gassman. Nella quarta puntata della fiction Giuseppe Lojacono dovrà investigare su un duplice omicidio, mentre la situazione di Carmelo Lo Monaco prenderà una piega tragica che potrebbe pregiudicare per sempre il suo futuro lavorativo. Giuseppe Lojacono sotto l'aspetto professionale ha un carattere molto spigoloso ma, nonostante ciò, è riuscito a compattare la squadra e a fare in modo che tutti lavorino per raggiungere un fine comune. A renderlo un buon leader agli occhi dei suoi colleghi è la sua umiltà. L'attaccamento al lavoro, poi, lo contraddistingue e il suo intuito è risultato veramente cruciale anche nella puntata andata in onda lo scorso lunedì. Per riuscire ad individuare l'assassino della giovane donna di servizio è bastata una sua illuminazione oltre, ovviamente, al grande lavoro fatto dalla squadra. Nel corso delle varie puntate il personaggio di Giuseppe Lojacono ha subìto un'evoluzione decisamente notevole. Senza alcun dubbio, abbiamo a che fare con un personaggio in divenire che, puntata dopo puntata, riuscirà a mettere il luce sia i propri punti di forza che le zone d'ombra.

GIUSEPPE LOJACONO, IL LAVORO DI SQUADRA REALIZZATO DAL COMMISSARIO INTERPRETATO DA ALESSANDRO GASSMAN (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Per Giuseppe Lojacono, il commissario de I bastardi di Pizzofalcone, il lavoro di squadra è molto importante. Ma nel caso in cui, ad esempio, Lojacono e Piras dovessero decidere di stare insieme ad essere compromessi potrebbero essere i casi in comune. La Pm, infatti, dovrebbe rinunciare a tutti i casi di Pizzofalcone e per Lojacono le cose potrebbero mettersi male. In tal caso, Lojacono potrebbe dover fare i conti con non poche reticenze da parte dei piani alti. Tutti gli scenari, comunque, sono ancora aperti e c'è da scommettere che proprio grazie al grande lavoro di Giuseppe Lojacono il commissariato di Pizzofalcone continuerà ad essere operativo e a lavorare incessantemente. Addirittura, non è affatto da escludere che ben presto Giuseppe Lojacono possa chiarire la propria posizione nei confronti della giustizia sia per fare chiarezza con sua figlia che per mettersi finalmente l'anima in pace. Per lui sarà molto importante riuscire a dimostrare di essere totalmente estraneo ai fatti e gli servirà per poter continuare a lottare contro la criminalità a Pizzofalcone. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone in programma stasera in prime time su Rai 1.

