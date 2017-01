HOUSE OF LIES 2 / Anticipazioni puntata 23 gennaio 2017: Matt Damon guest star, Marty migliorerà la sua immagine pubblica?

HOUSE OF LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di House of Lies 2, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "I gemelli Duskin" e "Damonschildren.org". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Jeannie (Kristen Bell) rientra al lavoro dopo l'incidente, ma riferisce a Marty (Don Cheadle) di non ricordare nulla della notte in cui entrambi si sono ubriacati. Si augura solo che fra loro non sia accaduto nulla, dettaglio confermato dal socio. Intanto, l'azienda subisce un calo dei clienti e Guggenheim (Josh Lawson) propone di puntare sulla stocaisticità. Più tardi, Marty affronta una conversazione tesa con Roscoe (Donis Leonard Jr), ma vengono interrotti da una cameriera vestita da ape che chiede loro di aiutarla a non essere licenziata, prima di iniziare a cantare. Marty affronta poi la moglie, di cui nota il forte cambiamento, ma non appena tenta un approccio, Monica (Dawn Olivieri) lo allontana senza troppe spiegazioni. Raggiunge poi Clyde (Ben Schwartz) in un locale, dove conosce le sue due nuove fidanzate. Raggiunge poi Clyde (Ben Schwartz) in un locale, dove conosce le sue due nuove fidanzate. Doug (Josh Lawson) li informa in seguito di aver scoperto che Mr Pinkus (Kevin Dobson) è un magnate problematico di Las Vegas, ma Jeannie inizia a ricordare alcuni particolari della notte con Marty. Quest'ultimo invece dirotta i suoi ricordi ricostruendoli in modo corretto, ma vengono interrotti da Pinkus. Più tardi, Jeannie realizza con precisione non solo di aver baciato Marty, ma anche di avergli detto di amarlo, ma preferisce fare finta di niente con il socio. Mentre i consulenti raggiungono Las Vegas, Julianne (Bess Armstrong) parla chiaramente con Jeannie riguardo alla possibilità che venga licenziata. Anche se la consulente annuncia una causa all'azienda, Julianne le ricorda che non è nelle sue facoltà e che forse l'unico modo che ha di mantenere il suo ruolo è grazie alla relazione con Marty. Le prime proposte di Marty e Doug non hanno successo e perdono credibilità agli ochi di Pinkus. La squadra decide comunque di rimanere a Las Vegas per trattare un altro proprietario di casinò. Più tardi, Jeannie eccede con l'alcool mentre si trova con il resto del gruppo in un locale e nota che Tamara è presente. Decide quindi di lanciarsi verso il dj, iniziando a sedurlo. Al suo arrivo, gli amici cercano di evitare che Marty scopra hce cosa sta facendo Jeannie, mentre il leader rivela loro di aver trovato un nuovo ingaggio. In quel momento, sia Jeannie che Marty iniziano a ricordare quello che è successo fra loro, ma preferiscono non dire nulla.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "I GEMELLI DUSKIN" - Marty e Clyde fanno un tentativo per ottenere la gestione dell'attività del re di Las Vegas in materia di casinò, Michael Carlson. Quest'ultimo è un milionario che ha fatto la propria fortuna da solo ed odia, come è risaputo, ogni tipo di consulente. Intanto, Jeannie valuta quanto possa essere grande la minaccia di Tamara, suggerendo di trascorrere una giornata alla Spa insieme. Monica invece trova un collegamento inusuale con Tessa, la sua Chef Vegan personale. EPISODIO 4 "DAMONSCHILDREN.ORG" - Matt Damon, il celebre attore, chiede a Stean di trovargli un ente di beneficenza per migliorare la propria immagine pubblica. Marty scoprirà grazie al nuovo cliente che potrebbe essere necessario oltrepassare qualche limite per mantenere il business delle celebrità. Facendo un favore a Marty, Jeannie trascorre del tempo con Roscoe ed il suo amico Dylan, che competono fra loro per ottenere le attenzioni della donna. Intanto, Tessa preme perché Monica le dica con chiarezza quale tipo di rapporto ci sia fra loro.

