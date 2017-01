I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2 / Ci sarà la seconda stagione? Lo scrittore Maurizio De Giovanni risponde così

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2, CI SARA' LA SECONDA STAGIONE? LO SCRITTORE MAURIZIO DE GIOVANNI RISPONDE COSI' - A pochi passi dal finale della prima stagione, la domanda che tormenta tutti i fan de I bastardi di Pizzofalcone non può che riguardare il suo rinnovo: ci sarà una seconda stagione? La risposta sembra quasi scontata, soprattutto per la media di telespettatori che si sono mantenuti incollati di fronte al piccolo schermo durante tutte le puntate trasmesse finora. La fiction di Rai 1 è rientrata così di diritto nella Top 5 dei format di successo dell'emittente pubblica, spingendo i produttori ad ideare in tutta fretta le prossime avventure della squadra del Commissario Lojacono, alias dell'attore Alessandro Gussman. La conferma arriva direttamente da Maurizio De Giovanni, che dai microfoni di RunRadio, la webradio universitaria di Napoli, ha sottolineato la propria soddisfazione nel vedere i propri romanzi scalare la vetta del successo nel loro formato televisivo. "E' un lavoro stranissimo per chi come me non è abituato", afferma riguardo alla sua partecipazione nel team degli sceneggiatori, "come tradurre in un'altra lingua". Il risultato, sottolinea Blogo,non può che essere soddisfacente ai suoi occhi e non solo per la bravura del protagonista, che per interpretare il ruolo di Lojacono ha letto tutti i romanzi di De Giovanni. Non deludere le aspettative dello scrittore non è stata un'impresa da sottovalutare, anche per la risonanza mediatica positiva che ha permesso alla sua Napoli di ottenere un ritorno economico importante. Gli episodi de I bastardi di Pizzofalcone 2 sono già in preparazione e si ispireranno molto probabilmente agli ultimi due titoli pubblicati dall'anno scorso, Cuccioli per i bastardi di Pizzofalcone (2015) e Pane per i bastardi di Pizzofalcone (2016).

