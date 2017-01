I BASTARDI DI PIZZOFALCONE / Anticipazioni quarta puntata 23 gennaio 2017: Lojacono indaga sull’omicidio di un giovane ricercatore e della sorella

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017 - Stasera, lunedì 23 gennaio 2017, andrà in onda sul piccolo schermo di Rai 1 la quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni che vede protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni dell'Ispettore Lojacono, e Carolina Crescentini, che interpreta invece la pm Laura Piras. Un nuovo caso impegnerà il team che si è ritrovato ad operare all'interno del commissariato di Pizzofalcone: si tratta di un duplice omicidio. Sono stati uccisi due fratelli: un brillante e giovane ricercatore e la sua avvenente sorella, ritrovati insieme nel misero appartamento all'interno del quale vivevano. Il caso accenderà l'attenzione di tutti, anche perché le vittime sembrano essere state assassinate proprio quando gli mancava davvero poco per portare a casa una grande soddisfazione derivata da tanto precedente fatica: inizialmente, infatti, i sospetti degli agenti andranno a concentrarsi sul padre dei due ragazzi, molto simile alla figura di 'padre padrone', che ama dunque avere il controllo: ricerche più approfondite porteranno però a galla la verità e anche un colpevole davvero insospettabile. Chi sarà stato ad uccidere il ricercatore e la sorella? Appuntamento alle 21.25 con I bastardi di Pizzofalcone.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017: LE PAROLE DI MAURIZIO DE GIOVANNI - "Un milione e mezzo di euro al mese, per sei mesi dalla produzione solo per la logistica, alberghi, ristoranti, trasporti, che saranno nuovamente spesi per la più che probabile seconda serie. Un centinaio di operatori napoletani assunti per lavorarci" con queste parole lo scrittore Maurizio de Giovanni, autore de I bastardi di Pizzofalcone da cui è tratta l'omonima fiction, ha iniziato a spiegare sulla propria pagina Facebook tutti i benefici che la serie stessa ha portato alla città. "Immagini della città che arrivano sette milioni di persone" ha aggiunto ancora "un mare di messaggi e telefonate di gente che vuole venire a vedere da vicino, richieste di indirizzi precisi dei posti dove sono state girate le scene. Questi sono effetti concreti, di cui sono indirettamente molto, molto fiero; un beneficio indiscutibile per la città". Clicca qui per vedere il post di Maurizio de Giovanni direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Torna l'appuntamento con la fiction di Rai 1 basata sui romanzi di Maurizio di Giovanni: in attesa di scoprire che cosa succederà nella quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone, ricapitoliamo dove siamo arrivati la settimana scorsa. La squadra del commissariato di Pizzofalcone è chiamata a investigare sull'omicidio di una bella cameriera. A casa di Lojacono arriva la figlia Marinella e tra i due le cose non sembrano mettersi bene. La ragazza è stata sospesa da scuola e non accetta le rigide regole genitoriali dell'ispettore. In un condominio napoletano è ritrovato il cadavere di Teresa, una ragazza che faceva le pulizie nello stabile e le indagini vengono affidate al commissariato di Pizzofalcone. Lojacono interroga alcuni condomini del palazzo tra cui l'agiata famiglia Scognamiglio, dove la ragazza prestava servizio. Altri inquilini raccontano a Lojacono che la ragazza era bella e molto corteggiata, ma aveva anche un marito geloso. L'uomo, secondo una testimone del palazzo, avrebbe avuto un'accesa discussione con Giacomo, il figlio della famiglia dove Teresa lavorava. A casa di Lojacono, Marinella si è adattata bene e ha fatto amicizia con Chantal, la vicina di casa dell'ispettore, la ragazza che ama ascoltare la musica a tutto volume di notte e di giorno. Il marito della vittima, Piscopo, non nega il litigio con Giacomo ma dice di essere rientrato a casa solo al mattino dopo un turno di notte. Giuseppe concentra le indagini su altri condomini del palazzo e interroga il musicista Vassallo, che però pare non centrare nulla con il caso. Un'altra inquilina, la ballerina Carmen, cara amica della vittima, dice che Teresa aveva la sensazione di sentirsi spiata e che a casa degli Scognamiglio le cose non andavano bene. Le analisi sul cadavere rivelano che la donna non ha subito violenza sessuale e che è morta in seguito a soffocamento. Mentre sono alla scientifica, la dottoressa Martone dimostra una certa simpatia per Alex e la ragazza accetta un suo invito a cena ma poco dopo deve disdirlo per alcuni impegni familiari. La posizione di Piscopo si aggrava e l'uomo è indagato per l'omicidio della moglie, avendo mentito agli inquirenti sulla notte dell'omicidio. La situazione a casa di Giuseppe si fa sempre più tesa, e Marinella continua a fare tardi la sera, il padre rimprovera aspramente la figlia, che gli rinfaccia il suo passato poco chiaro. Alla fine i due per la prima volta dopo tempo parlano sinceramente e si riconciliano. Giuseppe decide di chiarire la sua posizione e chiama Paolo per denunciare Lomonaco. L'ispettore interroga Giacomo da solo e scopre che negli ultimi tempi Teresa riceveva spesso telefonate da una certa Anna. La Calabrese non ci mette molto a scoprire che Anna è in realtà il musicista Vassallo, con cui la cameriera aveva una relazione clandestina. L'uomo messo alle strette ammette la relazione ma nega l'omicidio quando sta per essere portato via, la moglie ha una crisi e confessa l'omicidio. La donna aveva scoperto della relazione e aveva affrontato Teresa, che dopo una colluttazione era caduta a terra. La cameriera però è morta per soffocamento e quindi l'assassino è un'altra persona. Giuseppe ricorda un dettaglio sul camice della vittima, delle macchie di gesso e non ci mette molto a collegare il materiale con il negozio dell'artigiano Martino, un altro inquilino dello stabile. L'uomo realizza statuette per il presepe e alla fine confessa tutto. L'artigiano aveva già ucciso in passato un'altra donna e l'aveva fatta franca ma ora voleva andare in carcere per non fare più del male a nessuno. Nel finale Lojacono telefona a Laura Piras, la donna dice di essere attratta da lui ma di non avere ancora chiuso con il passato ma l'ispettore dice di essere un uomo paziente.

