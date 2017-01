I bastardi di Pizzofalcone / Anticipazioni 30 gennaio 2017, quinta puntata: Laura Piras e Lojaono che ne sarà della loro storia

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 GENNAIO 2017 - Conto alla rovescia per le battute finali de I Bastardi di Pizzofalcone, che andrà in onda su Rai 1 con la sua quinta puntata il prossimo 30 gennaio 2017. La squadra si ritroverà a dover indagare sull'omicidio di una volontaria di colore, ma l'attenzione maggiore dei fan in queste ultime ore è diretta verso la sottotraccia che riguarda in modo diretto Lojaono. Mentre le piste sembreranno infatti condurre verso il prete di Pizzofalcone, per via di una relazione-scandalo avuta con la vittima, il leader della task force inizierà a muovere passi sempre più incerti verso Laura Piras, il pm con cui ha avviato una storia d'amore. Questo piccolo dettaglio non farà altro che fungere da motore per la trama del finale di stagione, dove ci concentreremo maggiormente sulla decisione che Lojacono dovrà prendere riguardo alla sua relazione. Non è chiaro quindi se i due potranno finalmente trovare terreno fertile per ufficializzare la loro unione, una speranza che tuttavia sta tenendo con il fiato sospeso tutti i telespettatori.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 GENNAIO 2017 - La fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni - I bastardi di Pizzofalcone - si sta avviando a passi spediti verso la sua conclusione: il quinto e penultimo episodio verrà trasmesso lunedì 30 gennaio 2017, e l’ultimo appuntamento è in programma, dunque, per i primi giorni del mese di febbraio. La determinazione di Lojacono (Alessandro Gassman), spedito a Pizzolfacone dal proprio capo per liberarsi una figura decisamente scomoda, ha permesso a tutta la squadra di potersi occupare anche dei casi di omicidio nei pressi di Napoli, dopo una prima e brillante risoluzione che ha immediatamente convinto il pm Laura Piras (Carolina Crescentini). Dopo il duplice omicidio del giovane ricercatore e della sorella dell’uomo, la settimana prossima tutto il team dei bastardi dei Pizzofalcone avrà a che fare con un nuovo caso, e nuove rogne. Di che cosa si tratterà?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 GENNAIO 2017: EPISODIO 5 - Giro di boa ormai passato per la fiction I bastardi di Pizzofalcone: nel quinto episodio, che andrà in onda il prossimo 30 gennaio 2017 su Rai 1, una giovane volontaria di colore della parrocchia metterà in completa agitazione tutti i fedeli e i parrocchiani che giorno dopo giorno frequentano la Chiesa di Pizzofalcone. Sono in molti pronti a prodigarsi per i poveri i bisognosi del quartiere: tutti entreranno in agitazione dopo l’omicidio, e anche a causa della reputazione non proprio intonsa del parroco, che verrà tacciato di aver avuto una relazione amorosa corrisposta con la vittima. I sospetti si sposeranno però sul fratello della volontaria, che sembra ormai non rintracciabile, ma scavando più a fondo Lojacono e tutta la squadra dei bastardi di Pizzofalcone torneranno a puntare il dito contro il prete… Sarà un’indagine più che mai delicata, riusciranno infine ad arrestare il vero colpevole dell’omicidio?

br/>© Riproduzione Riservata.