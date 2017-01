IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ News: Luca cerca una parrucchiera che sostituisca Jessica, Manuela Arcuri si racconta (oggi, 23 gennaio)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS: LUCA CERCA UNA PARRUCCHIERA CHE SOSTITUISCA JESSICA, MANUELA ARCURI SI RACCONTA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Manuela Arcuri è una delle interpreti de Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo: Canale 5, dopo ben 13 anni dalla conclusione della terza stagione sul piccolo schermo, ha deciso di riportare in scena la fiction che racconta del mondo femminile, della sua complicata bellezza, della forza, del coraggio e delle contraddizioni delle donne. Il terzo episodio è in programma venerdì 27 gennaio, e le anticipazioni rivelano che Luca Manfridi (Massimo Bellenzoni) sarà costretto a cercare una nuova parrucchiera, dopo la partenza della bella Jessica. La Arcuri ha preso proprio i panni di Jessica Lolli, dopo un po' di tempo trascorso lontano dal set: "Sì, mi ero presa una pausa di due anni dopo la nascita di mio figlio Mattia. Tornare a lavorare è stato molto gratificante" ha ammesso l'attrice raccontandosi in esclusiva sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni "Temevo di poter avere dei problemi, invece è andata meglio del previsto". Manuela Arcuri ha anche sottolineato che sul set è filato tutto liscio, "Dopo che reciti per tanti anni non è che ti dimentichi come si fa. Il mio lavoro mi piace, lo faccio con soddisfazione è un po' mi mancava. E poi" ha aggiunto ancora sulle pagine di TV Sorrisi " 'Il bello delle donne' è una commedia ambientata ai giorni nostri, mentre negli ultimi anni avevo interpretato solo ruoli drammatici e in costume. Belli, per carità, ma tornare con un personaggio contemporaneo mi è piaciuto ancora di più".

