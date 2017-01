IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Eliseo scende a patti e lascia Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 GENNAIO: ELISEO ACCETTA LA PROPOSTA - Sono buone le notizie per i telespettatori de Il Segreto che sperano di assistere quanto prima all'uscita di scena ad uno dei personaggio più odiati di questa stagione. Le manipolazioni di Eliseo tengono banco ormai da diversi mesi, ma nell'episodio di domani pomeriggio finalmente sarà lui stesso a rendersi conto di non potere continuare in questo modo. Dopo avere valutato la proposta di Donna Ramirez de la Prada, il marito di Sol accetterà di venderle le quote delle imprese Santacruz da lui controllate. Sarà così che il piano di Severo e di tutti i suoi familiari potrà dirsi concluso nel migliore dei modi, ma davvero il losco individuo deciderà di mantenere i patti lasciando in pace Sol una volta per tutte? Tra i tanti problemi ci sarà posto anche per qualche buona notizia: Rosario potrà dirsi ormai sulla via della guarigione, mentre Alfonso sembrerà pronto a ricominciare da capo smettendo con le scommesse clandestine. Ma su di loro penderà una spada di Damocle da non sottovalutare: Emilia dovrà decidere se partire o meno per Malaga in compagnia di Cesar Cardenas. E se decidesse di allontanarsi per sempre dalla sua complicata famiglia?

