Il Collegio 2 / Aperti i nuovi casting? Novità seconda stagione, ecco cosa potremmo aspettarci

IL COLLEGIO 2, SECONDA EDIZIONE ECCO COSA POTREMMO ATTENDERCI: UN CONSISTENTE AUMENTO DI PARTECIPANTI - La prima edizione del docu-reality di Rai 2, Il collegio ha chiuso i battenti di questa prima stagione dimostrando di essere stato un esperimento televisivo particolarmente riuscito. Infatti, il format ideato tra gli altri da Giancarlo Magalli, ha saputo cogliere nel cuore un certo target di pubblico televisivo che ne ha seguito costantemente le evoluzioni. I casting per la seconda edizione sono già partiti ed in attesa di conoscere le eventuali novità, cerchiamo di immaginare quali correttivi potrebbero essere apportati. Una prima variazione potrebbe essere quella di allargare la presenza degli studenti che vi fanno parte magari pensando di prevedere le consuete tre classi della scuola media. In questa maniera si andrebbero a sviluppare diverse tematiche relative ad età differenti. Naturalmente verrebbe mantenuta la divisione di generi con classi maschili da una parte e classi femminili da un’altra peraltro aumentando la presenza di dipendenti magari cercando di far creare un rapporto con gli stessi studenti. CLICCA QUI PER SEGUIRE L'ULTIMA PUNTATA

IL COLLEGIO 2, SECONDA EDIZIONE ECCO COSA POTREMMO ATTENDERCI: LE GITE E LE USCITE SERALI – Non c’è dubbio che il reality Il collegio abbia colto nel segno. Tuttavia a nostro giudizio potrebbe essere reso ancora maggiormente attrattivo inserendo alcune novità di vario genere. Una prima opzione è rappresentata dalle classiche gite di un giorno. Un momento particolarmente atteso dagli studenti nel corso delle quali potrebbe succedere di tutto partendo da scherzi di vario genere fino allo sviluppo delle prime cotte e di quant’altro. Altra opzione che secondo noi potrebbe permettere ai partecipanti di fare il salto di qualità è quella di permettere agli studenti particolarmente meritevoli, di guadagnarsi la possibilità di fare delle uscite dal collegio staccando così la spina con una quotidianità a volte troppo ripetitiva e snervante. Questa peraltro costituirebbe un’apprezzabile variante per gli stessi autori. Di conseguenza per gli studenti meno bravi trai banchi ma anche maggiormente indisciplinati potrebbero arrivare delle punizioni molto in voga all’epoca in cui il format è ambientato. Infine, si potrebbe ricreare una sorta di aula magna nella quale potrebbero essere mandati in onda su un vecchio televisore a bianco e nero i programmi che la Rai a quel tempo proponeva.

© Riproduzione Riservata.