Il Collegio, Licenza Media vs Esame di terza media: materie e differenze. L’addio al Latino

IL COLLEGIO RAI2, LICENZA MEDIA VS ESAME DI TERZA MEDIA: LE DIFFERENZE – La quarta ed ultima puntata della prima edizione del docu-reality Il collegio Rai 2 sarà caratterizzata dal tanto temuto esame finale. Una prova che soprattutto nel periodo in cui è ambientato il format (anni Sessanta) incuteva un particolare timore negli alunni consci della grande severità di un corpo docente molto differente da quello attuale. Ebbene cerchiamo di capire quali sono le principali differenze tra l’esame a cui sono sottoposti i partecipanti del programma di Rai 2 ideato da Giancarlo Magalli e quello dell’attuale terza media. Nel programma prima dell’esame è previsto un test di accesso particolarmente duro e che per questo è molto temuto dagli stessi alunni. Tra le tante materie che i partecipanti a questa esperienza televisiva hanno dovuto studiare ma che non saranno oggetto dell’esame finale ci sono canto corale, economia domestica per le ragazze ed applicazioni tecniche per i ragazzi. Invece le materie che sono ed erano oggetto d’esame un tempo nei collegi: matematica, italiano, storia, geografia, latino, scienze naturali ed educazione fisica.

IL COLLEGIO RAI2, LICENZA MEDIA VS ESAME DI TERZA MEDIA: IL LATINO HA LASCIATO SPAZIO ALLA LINGUA STRANIERA – L’esame sostenuto dai ragazzi de Il Collegio e che quindi si teneva nel 1960 era caratterizzato da una prova scritta di Italiano, una prova scritta di Matematica con conclusiva prova d’orale nella quale i componenti della commissione possono effettuare domande su tutte le materie (matematica, italiano, storia, geografia, latino, scienze naturali ed educazione fisica). Il voto finale in caso di promozione, veniva calcolato non solo in funzione della bontà delle tre prove ma anche e soprattutto tenendo conto dell’apporto dato dall’alunno nel corso dell’anno e dalla sua buona condotta. Per quanto concerne l’attuale esame di terza media è prevista una prova scritta di lingua italiana, la prova di matematica corredata da quattro quesiti (geometria analitica, geometria solida, algebra e statistica e probabilità), la prova scritta di lingua inglese e la prova scritta della seconda lingua comunitaria. Inoltre è prevista la cosiddetta Prova Invalsi incentrata sull’italiano e sulla matematica. Il tutto si chiude con una prova orale.

© Riproduzione Riservata.