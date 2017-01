Il Collegio Rai 2 / Ultima puntata, diretta: esame di terza media chi saranno gli ammessi, i bocciati e promossi (Licenza Media, oggi 23 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI 2, DIRETTA ULTIMA PUNTATA: CHI OTTERRÀ LA LICENZA MEDIA? (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Oggi, lunedì 23 gennaio va in onda l'ultima puntata de Il Collegio Rai 2, il docu reality che ha per protagonisti dei ragazzi giovanissimi - tutti di età compresa tra i tredici e i diciassette anni - che devono vivere in un istituto come fosse il 1960. I ragazzi rimasti ad affrontare l'ultima prova - ossia ottenere la tanto ambita licenza media - sono 14. Alcuni di loro sono stati eliminati, altri, come Arianna, hanno deciso di lasciare perché non sopportavano più le rigide regole imposte dal Collegio vecchio stampo. Essere arrivati alla prova finale, ossia la licenza media, non è indice però di superamento della stessa dato che mancano ancora delle prove per essere ammessi nelle fasi finali di valutazione e i ragazzi del Celana di Caprino Bergamasco stanno vivendo in uno stato costante di ansia. Ce la faranno a ottenere tutti la licenza media, com'era costume negli anni Sessanta, oppure dovranno tornare a casa con alle spalle un fallimento?

IL COLLEGIO RAI 2, ULTIMA PUNTATA: COMUNQUE VADA PER I RAGAZZI È STATA UN'ESPERIENZA DA RICORDARE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Tutto è pronto per l'ultima puntata de Il Collegio prevista per il 23 gennaio alle ore 21.20 su Rai 2: Giancarlo Magalli commenterà con la sua voce quanto accadrà tra i ragazzi, che sono in tensione per l'ottenimento della licenza media, e farà vedere ai telespettatori le immagini reali di come era davvero il Collegio negli anni Sessanta. Nonostante per molti sia stata un'esperienza durissima (anche se, diciamoci la verità, non poco a che vedere con la realtà), sicuramente i ragazzi porteranno con sé quest'esperienza e ne faranno tesoro per gli anni a venire. Per molti di loro, che erano ribelli e indisciplinati, vivere e obbedire agli adulti in quel modo deve essere stata un'esperienza che ha sicuramente lasciato il segno. Non solo in negativo ovviamente, ma anche in positivo, dato che tra loro è rimasta salda una bella amicizia.

IL COLLEGIO RAI 2, ULTIMA PUNTATA: I RAGAZZI SONO DIVENTATI DELLE STAR (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Dopo l'esperienza vissuta all'interno de Il Collegio, i ragazzi protagonisti del reality show sono diventati delle piccole star soprattutto tra gli adolescenti che seguono con apprensione (forse anche immedesimandosi) le loro vicende all'interno del severo istituto. Da Dimitri Iannone a Marika Ferrarelli passando per Jenny De Nucci, tutti quanti hanno avuto un successo strepitoso e adesso sono attorniati da masse di ragazzini adoranti ogni volta che escono di casa. Ma avranno davvero imparato qualcosa dalla loro esperienza nel Collegio? Ovviamente qualcosa sì, anche se sembra che il reality sia servito principalmente a lanciarli verso il successo e, per alcuni, verso una carriera nel mondo dello spettacolo. Alcuni di loro avevano già avuto qualche esperienza al cinema e in televisione, ma probabilmente il loro vero trampolino di lancio sarà proprio Il Collegio. E chissà se tra qualche tempo li vedremo già recitare in qualche film.

IL COLLEGIO RAI 2, ULTIMA PUNTATA: DOVE SIAMO ARRIVATI? - L’ultima puntata de Il Collegio andata in onda su Rai 2 inizia con i provvedimenti disciplinari e l'interrogatorio che il severo preside dell'istituzione impone ai collegiali, a causa della bravata messa in scena in mattinata: i giovani, stanchi della pressione a cui sono sottoposti e ai metodi educativi antiquati e rigidi, si travestono da pellerossa, opponendosi alla lezione. Per stabilire i fautori della rivolta, tutti i collegiali sono riuniti e interrogati singolarmente, e ciò conduce a confessioni, prese di posizione e spirito di gruppo, attraverso compagni audaci che assumono le proprie colpe e responsabilità, autodenunciandosi: Milanesi, Occulto, Iannone e Dell'Aquila sono tra i ragazzi che risultano i più indisciplinati, e gli organizzatori della bravata. Mentre il preside e il personale docenti sono riuniti per deliberare le punizioni, la giornata prosegue e i collegiali si apprestano a scrivere una lettera e vivisezionare un cuore nell'ora di biologia, momento che causa non poche polemiche e critiche, soprattutto dell'allieva Silvia, che si professa vegetariana e non riesce ad avere a che fare con la carne. Ludovica Olgiati e Federico Nobile, a causa della loro noncuranza nel curare le proprie divise, devono lavare le scale della scuola, e scontare la propria punizione. Arriva dunque il momento più triste della puntata, caratterizzato dall'espulsione dell'allievo Dimitri Iannone, reo, a detta del preside, del peggior comportamento durante la bravata, a causa della sua insubordinazione: l'allontanamento del ragazzo causa tristezza e pianti all'interno del gruppo, poiché Dimitri è rimasto nel cuore per il suo carattere ribelle, poco incline alle regole ma sicuramente altruista e di compagnia. D'altro canto, le punizioni generali, a cui tutti i ragazzi partecipano dimostrando grande spirito di gruppo, riportano la spensieratezza, attraverso la pulizia del laboratorio di chimica e la pittura dei muri. Per contribuire a quest'atmosfera più serena, il professore di italiano Maggi organizza un'originale caccia al tesoro dove i suggerimenti sono tutti scritti in latino: le vincitrici hanno la possibilità di visitare il museo zoologico all'interno della scuola e mangiare a cena pollo e patatine fritte. Il giorno seguente iniziano le Convittiadi, dove i collegiali si avvicinano allo sport e alle varie discipline, tra cui corsa, salto in alto, prove di resistenza e partite di pallavolo. Giancarlo Magalli, che è la voce narrante del programma, racconta come lo sport fosse molto importante nell'educazione degli anni sessanta, collante fondamentale tra una mente sana in un corpo sano. Un'altra ombra giunge a portare tristezza all'interno della classe, l'abbandono dell'allieva Arianna Pasin, che non riesce più a far fronte alle regole del Collegio, a causa del carattere ribelle e anticonformista: la compagna Jenny, soprattutto, ne soffre molto. Dopo lezioni di cucito e meccanica, e la marachella della lavagna occultata, le lezioni procedono attraverso la scrittura del tema, un'esperienza formativa in cui gli allievi riescono a mettersi a nudo e confrontarsi.

© Riproduzione Riservata.