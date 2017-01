Il Segreto / Anticipazioni spagnole e italiane: Candela muore durante il parto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE, CANDELA MORIRÀ? - Continua il successo de il Segreto anche in terra natia, dove il pubblico in questa settimana si ritroverà ad assistere a una nuova vicenda dai contorni tragici, l'ennesima a Puente Viejo. Ad essere in pericolo, però, in questo caso è la povera Candela, che sta per dare un figlio al suo amato Severo; ma sul punto di partorire si ritroverà a farei conti con un parto molto complicato, reso difficile da una emorragia molto forte che metterà in pericolo la vita della povera pasticcera. Possiamo anticiparvi che purtroppo Candela avrà la peggio in questa nuova vicenda. La donna, infatti, morirà a causa del parto e nessuno potrà fare nulla per salvarla. Brutte notizie anche per il bambino partorito, che metterà tutti in allarme poiché, appena nato, non darà alcun segno di vita. Riuscirà il piccolo a sopravvivere al doloroso parto? Severo Santacruz, dopo la morte di Sol dovrà gestire quindi una nuova, dolorosa perdita, quella della sua amatissima moglie, un momento molto tragico che potrebbe segnare profondamente la sua vita.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: SOL È IN PERICOLO DI MORTE? - Nella puntata de Il Segreto di oggi, ritroveremo la locandiera felice per la proposta ricevuta, ma divisa dalla necessità di dover fare una scelta fra il suo cuore e la famiglia. Sol e Lucas, invece, saranno spinti da Severo a progettare una nuova vita assieme, lontani da Puente Viejo, al fine di sfuggire per sempre dal perfido Eliseo, ma proprio mentre i due cominceranno a riflettere sulla questione, il marito di Sol farà il suo ritorno alla Quinta Miel, e possiamo assicurarvi che porterà con sé ancora molti guai. ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - L'Intima puntata de Il Segreto è stata segnata dall'arrivo di Don Berengario, il nuovo parroco di Puente Viejo giunto in paese con l'intento di sostituire Don Anselmo. Il nuovo arrivato, però, è riuscito a farsi manipolare da Donna Francisca, che fingendo in maniera molto abile, è riuscita a mettere in cattiva luce tutti gli abitanti del paesino agli occhi del parroco. La situazione è stata aggravata dalla rissa fra Luca ed Eliseo, scatenata da un livido che il medico ha notato sul volto di Sol. La ragazza, infatti, è stata colpita in maniera molto violenta da suo marito e, anche se ha cercato nascondere a Lucas e alla sua famiglia la triste verità, alla fine ha dovuto ammettere di aver ricevuto un colpo nel corso di un diverbio. Questa vicenda, almeno per il momento, non ha messo in discussione il piano dei Santacruz per far fuori Eliseo, ma la perfida donna Francisca continua a tramare contro i due fratelli; per questo motivo, nella puntata di ieri, la matrona ha incontrato nuovamente il marito di Sol e lo ha messo in guardia sulle indagini effettuate da Severo alla ricerca di prove che possano legarlo ai crimini commessi in passato. Ancora una volta la Montenegro è riuscita ad avere la meglio, suggerendo a Eliseo di scomparire per un po' di tempo al fine di far calmare le acque. Ma quali problemi porterà a Puente Viejo l'imminente ritorno del malvivente? Il tranquillo paesino, nell'appuntamento di ieri, è stato travolto dalla notizia dell'incidente di Rosario, che è rimasta gravemente ferita dopo aver cercato di difendere Alfonso da un malvivente. L'uomo, di fronte alla possibilità di perdere sua madre, ha promesso a sé stesso di cambiare vita, un proposito che lo porterà a recuperare ben presto la retta via. Buone notizie invece per Emilia, che ha aperto il suo cuore a Cesar ricevendo da lui la proposta di andare a vivere assieme. Quale sarà la sua risposta?

