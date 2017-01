Il Sesto Senso/ Su Iris il film thriller-horror con Bruce Willis (23 gennaio 2017)

IL SESTO SENSO - THE SIXTH SENSE, IL FILM IN ONDA SU IRIS, OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017: IL CAST - Va in onda stasera Il Sesto senso - The Sixth sense: il film è in programma su Iris alle ore 21.00. The Sixth Sense, che in italiano diventa Il sesto senso, è il titolo di un film thriller-drammatico-horror uscito nel 1999 per la regia di M. Night Shyamalan. Protagonista assoluto è il bravo attore statunitense Bruce Willis. Il film ha incassato al botteghino una cifra esorbitante, si parla di circa 673 milioni di dollari. The Sixth sense è considerato uno dei migliori film americani di sempre. E la pellicola ha ricevuto vari riconoscimenti. Nel 2000 ha ottenuto il Saturn Award in due categorie: Miglior film horror e Miglior attore emergente a Haley Joel Osment.

IL SESTO SENSO - THE SIXTH SENSE, IL FILM IN ONDA SU IRIS, OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ne Il Sesto Senso - The Sixth Sense il dottor Malcolm Crowe (Bruce Willis) è appena rientrato a casa dopo aver partecipato ad una serata mondana insieme alla moglie. Crowe è un affermato psicologo infantile ed è stato premiato per il suo encomiabile lavoro. In casa trova ad attenderlo un suo ex-paziente, ormai adulto, che lo minaccia con una pistola e lo accusa di non averlo liberato da tutte le sue allucinazione: l'uomo spara allo psicologo e poi si suicida. Il dottor Crowe guarisce dalla ferita riportata ma da quel momento non è più la persona sicura di sé che era stata finora.

Riceve un nuovo paziente, è Cole Sear (Haley Joel Osment), un bambino che presenta le stesse problematiche del ragazzino che da grande aveva cercato di ucciderlo. Cole è molto sensibile, c'è qualcosa che lo spaventa, non sa di cosa si tratta e non riesce a liberarsi da questa paura. Lo psicologo cerca di aiutarlo come può. Crowe sta vivendo un momento difficile da quando la moglie lo ha lasciato e si sente molto solo. Per ritrovare la fiducia in sé stesso, il dottore si impegna al massimo per alleviare le pene di Cole che, inaspettatamente, gli confessa il motivo del suo terrore: lui può vede i morti. Sulle prime Crowe è sconcertato poi trova il modo per aiutare il bambino e, di conseguenza, Cole vive un'esperienza molto dura; attraverso le rivelazione dell'anima di Kyra Collins (Mischa Barton), una bambina mai conosciuta prima. Cole scopre che la bambina è stata avvelenata dalla madre che soffriva di un particolare disturbo mentale. A questo punto Cole racconta tutto al padre di Kyra che denuncerà sua moglie per il male fatto. Adesso Cole non è più terrorizzato dai suoi poteri perché ora ha capito che hanno un senso.

Da parte sua, il dott. Crowe è soddisfatto dei risultati ottenuti, si sente pronto a confrontarsi con la moglie e va da lei. La trova che dorme sul divano, ma le parla lo stesso e le racconta di Cole. Mentre parla capisce che il colpo d'arma da fuoco sparato dall'uomo, suo ex-paziente, lo aveva ucciso per davvero e sa di essere adesso uno dei tanti morti che sono entrati in contatto con Cole.

