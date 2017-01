Isola dei Famosi 2017 / Concorrenti e anticipazioni: -7 giorni alla partenza (oggi, 23 gennaio)

L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E CAST: -7 GIORNI ALLA PARTENZA (ANTICIPAZIONI, OGGI 23 GENNAIO) - Manca ormai una settimana alla partenza dell’Isola dei Famosi 2017, che prenderà il via lunedì 30 gennaio, in prima serata, come sempre su Canale 5. Alessia Marcuzzi, ancora una volta al timone del reality show, sarà affiancata da un’opinionista d’eccezione, Vladimir Luxuria, assieme alla quale condurrà i naufraghi e i telespettatori alla scoperta di questa nuova edizione quasi del tutto rinnovata, che vedrà l’ex calciatore Stefano Bettarini, reduce dal Grande Fratello Vip, nel ruolo di inviato in Honduras. Il cast è ormai delineato, anche se la lunga lista di concorrenti celebri potrebbe subire ancora una serie di modifiche legate soprattutto a ripensamenti dell’ultimo minuto, ma anche a televoti inattesi e naufraghi dell’ultimo momento. I concorrenti ormai certi sono Raz Degan, Massimo Cecchierini, Samantha Degrenet, Nathalie Caldonazzo, Eva Grimaldi, il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis, il rapper Moreno, la cantante Nancy Coppola e il regista e attore Giulio Base, ma anche modelli Andrea Marcaccini, Simone Susinna e Dayanne Mello. Si attende il televoto per scoprire invece chi fra Desirèe Popper e Giulia Calcaterra potrà volare in Honduras. Porte chiuse, invece, per Wanna Marchi e Stefania Nobile: le due ex tele imbonitrici, come riportato qualche giorno fa da un comunicato Mediaset, non faranno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2017.

