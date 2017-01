JENNY DE NUCCI/ La studente ancora protagonista, cosa accadrà stasera? (Il Collegio Rai 2, ultima puntata 23 gennaio 2017)

JENNY DE NUCCI, IL COLLEGIO: COSA ASPETTARSI DALLA NUOVA PUNTATA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Stasera, lunedì 23 gennaio 2017, torna l'appuntamento col docu-reality di Rai Due Il Collegio. L'allieva Jenny De Nucci ha dimostrato di essere una delle protagoniste del reality il Collegio. La giovane partecipa con impegno a tutte le prove del reality e si presta ad aiutare i suoi compagni in difficoltà. E' infatti sempre pronta a fare squadra con gli altri ragazzi e questo potrebbe portarla ad andare avanti all'interno della trasmissione. Tra i pregi dell'allieva Jenny De Nucci, che si sono visti anche nell'ultima puntata, ci sono soprattutto l'intelligenza e la caparbietà. Dall'altra parte Jenny De Nucci ha dimostrato di avere come difetto quello di non ascoltare molto i professori e il Preside. Nella prossima puntata del reality il Collegio, ci si aspetta che Jenny sia ancora molto triste per l'uscita della sua compagna Arianna Pasin, che continui a fare squadra con gli altri ragazzi del reality e che affronti con caparbietà tutte le sfide a cui sarà sottoposta.

JENNY DE NUCCI, IL COLLEGIO: COSA HA FATTO NELL'ULTIMA PUNTATA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Una delle protagoniste della puntata del 16 gennaio 2017 de Il Collegio è stata sicuramente l'allieva Jenny De Nucci. All'inizio della puntata, la De Nucci è stata covocata in sala professori, dove il Preside ha iniziato a interrogarla sulla rivolta studentesca scoppiata nella scuola. La ragazza ha detto al Preside di aver visto alcuni ragazzi in pigiama capeggiare la rivolta, ma che non è riuscita a riconoscerli, quindi non può assolutamente accusare nessuno. In seguito, Jenny è tornata dai suoi compagni, dichiarando di non aver fatto la spia e lamentandosi dell'atteggiamento supponente e altezzoso dei suoi professori. Dopo essersi divertita nella sala ricreativa, Jenny De Nucci ha scritto una lettera alla sua compagna di classe preferita. La prescelta è stata Arianna Pasin, considerata dalla Jenny De Nucci la sua amica del cuore, in quanto persona onesta e sincera, che dice sempre quello che pensa senza paura. Nella puntata del 16 gennaio de Il Collegio, Jenny ha partecipato anche ad una lezione sul cuore animale. La ragazza non è stata affatto entusiasta dall'esperienza, infatti l'espressione della sua faccia era alquanto contrariata. Nell'ultimo episodio, la De Nucci ha pianto tanto, soprattutto quando il suo amico Dimitri è stato espulso, perchè colpevole di aver capeggiato la rivolta studentesca e di essersi reso protagonista di numerosi episodi di insubordinazione.

© Riproduzione Riservata.