LAURA PIRAS/ Carolina Crescentini, la pm ancora tra le braccia di Giuseppe Lojacono? (I Bastardi di Pizzofalcone, quarta puntata 23 gennaio 2017)

LAURA PIRAS, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA CAROLINA CRESCENTINI DI NUOVO TRA LE BRACCIA DI LOJACONO? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Sorprese stasera per i telespettatori de I bastardi di Pizzofalcone: Laura Piras potrebbe di nuovo lasciarsi andare tra le braccia del commissario Giuseppe Lojacono anche se non nasconderà di avere molti timori. Nella scorsa puntata della fiction di Rai 1 Laura Piras ha baciato il commissario ma ad un passo dal trascorrere la notte insieme la donna ha scoperto che la figlia dell'ispettore era a Napoli. Visibilmente agitata e anche imbarazzata la Pm è andata via lasciando padre e figlia da soli. Il giorno dopo Laura Piras si dedica completamente al lavoro e segue un nuovo caso di cronaca, quello della morte di una donna delle pulizie. Di ritorno a casa Laura ripensa agli ultimi fatti accaduti e al suo avvicinamento a Lojacono, presa dallo sconforto, si siede sul divano e inizia a scorrere una galleria di immagini che ritraggono un giovane uomo, forse il suo fidanzato. A un certo punto della serata Giuseppe chiama Laura e le dice di essersi innamorato di lei. La donna è confusa sui suoi sentimenti e dice di avere ancora delle questioni in sospeso e di non essere pronta per una relazione. L'uomo non sembra scoraggiato e dice che sarà paziente. Nella scorsa puntata sono emersi nuovi dettagli sulla vita privata di Laura Piras: c'è un uomo misterioso, di cui si sono viste solo le foto, che la trattiene dall'intraprendere una relazione con Giuseppe Lojacono. In futuro si scoprirà di più su questa storia e capiremo anche perché la Pm è così riservata e dedita solo al lavoro?

LAURA PIRAS, RELAZIONE IMPOSSIBILE TRA IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA CAROLINA CRESCENTINI E LOJACONO? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Su Rai 1 continua la nuova serie che sembra appassionare davvero moltissimo i telespettatori. I bastardi di Pizzofalcone, con Carolina Crescentini nel ruolo del pm Laura Piras e con Alessandro Gassman nei panni dell'ispettore Giuseppe Lojacono. Tra i due è scattata subito la scintilla tanto che pare proprio che l'uno non possa fare più a meno dell'altra. Laura Piras, però, sembra aver non pochi timori nei confronti di questa relazione che, almeno in apparenza, sembra esser impossibile. Un eventuale legame tra i due, infatti, comprometterebbe il suo lavoro a Pizzofalcone. Inoltre, la donna appare molto intimorita nei confronti di una relazione. La sua apparente freddezza potrebbe essere legata ad una sofferenza passata che non ha alcuna intenzione di rivivere. In ogni caso, puntata dopo puntata Laura Piras si sta sempre di più sciogliendo e sta facendo lentamente entrare Lojacono nella sua vita. Anche sotto il profilo professionale, Laura Piras è in continua evoluzione. Quello di Lojacono è un effetto davvero molto positivo che ha permesso alla Piras in più di un'occasione di mettersi in gioco e di scommettere il tutto per tutto. Laura Piras si fida molto delle intuizioni di Giuseppe Lojacono e in occasione delle indagini gli dimostra di essere disponibile a percorrere ogni genere di pista da lui suggerita.

