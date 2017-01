LE BUREAU - SOTTO COPERTURA / Anticipazioni puntata 23 gennaio 2017: Nadia viene trasportata in Siria!

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Le Bureau - Sotto copertura, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Aria di tempesta" e "Una relazione pericolosa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Guillaume Debailly (Mathieu Kassovitz), conosciuto come Malotru, si trova in missione per conto della CIA da ormai sei anni. Un giorno, il suo contatto con l'agenzia, la dottoressa Balmes, (Léa Drucker) gli annuncia che è stato richiamato in patria prima del previsto. Questo vuol dire che Malotru deve lasciare la donna con cui ha avviato nel frattempo una relazione e che in realtà non si mostra disperata come invece l'agente riferirà in seguito a Marina. Al rientro nella sede dell'agenzia federale, Malotru viene promosso vice Direttore dell'ufficio delle Leggende, mentre continua a mantenere il suo doppio ruolo di agente. Grazie ad apparenti sessioni di psicoanalisi, offre settimanalmente alla dottoressa Balmes un rapporto riguardo alle informazioni che ha raccolto. In cambio, Malotru vuole che gli americani liberino la donna che ama, Nadia (Zineb Triki), che in quel momento è tenuta ostaggio in Libano della Hezbollah. Dal cantuo suo Marina Loiseau, conociuta come Il Fenomeno, continua la sua delicata e pericolosa missione in Iran come clandestina e fa rapporti quotidiani all'agente di riferimento Marie Jeanne (). Ben presto, la DGSE si troverà ad affrontare una nuova crisi: un jihadista francese è diventato un ufficiale della Daech ed ha schernico pubblicamente la Francia in modo violento. In Iran, Marina assiste all'assalto da parte di Asan, il collega ed ingegnere nucleare conosciuto come Aladdin, ma soprattutto riguardo al suo obbiettivo. A causa del suo look, viene duramente picchiata dal figlio di un funzionario iraniano anziano, Shapur Zamani, che sembra essere uno dei più grandi cconsulenti di energia del governo. A differenza dei suoi ccolleghi, Malotru crede che Marina non dovrebbe testimoniare, dato che Shapur potrebbe rivelarsi una fonte più preziosa di Aladdin. Riesce a prendere in seguito il posto di Marie-Jeanne per sorvegliare la missione del Fenomeno. Intanto, Nadia viene trasferita in Siria agli arresti domiciliari e cerca di inviare un messaggio alla propria famiglia. A Parigi, Cyclone riprende servizio per essere più vicino alla famiglia del carnefice, mentre Duflot (Jean-Pierre Darroussin) cerca di smascherare una talpa presente all'interno della Dgse.

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "ARIA DI TEMPESTA" - L'Istituto tende una trappola per attirare il jihadista Toufik Boumaza, che gli agenti hanno soprannominato il Cavaliere. Per questo cercano di reclutare la sorella Sabrina, un'infermiera molto più giovane d'età. A Teheran, Marina cerca di sapere di più riguardo alle attività di Shapur Zamani e del padre. Il giovane è entrato nel mirino dei guardiani della rivoluzione e quindi questo comporta dei rischi alla stessa Marina. Malotru incarica invece la giovane ufficiale Celine di portargli notizie di Nadia, ancora prigioniera da qualche parte in Siria.

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "UNA RELAZIONE PERICOLOSA" - Nella stazione di Polizia in cui è stata trattenuta, Marina viene messa sotto pressione dall'IRGC. E' indispensabile quindi che mantenga i contatti con le Leggende, riuscendo a salvare sia Malotru che la stessa Nadia. Senza l'accesso a Shapur, Malotru non avrà invece alcuna merce di scambio per poter patteggiare con la CIA. Intanto, Duflot amplia la sua sorveglianza a tutti i membri della squadra, nessuno escluso. Con l'aiuto di Sisteron, l'agente del BDL si finge avvocato e specializzato nella lotta contro il reclutamento jihadista. Sabrina invece chiede al fratello di avvicinarsi al confine siriano.

