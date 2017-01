LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI SMAUG/ Su TV8 il film della trilogia dedicata a Tolkien (23 gennaio 2017)

LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI SMAUG, IL FILM IN ONDA SU TV8, OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017: IL CAST - Con Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, in onda stasera su TV8 alle 21.10 Peter Jackson firma il secondo capitolo della sua ultima trilogia dedicata alle opere di Tolkien. Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, uscito nel 2013, è il sequel di Un viaggio inaspettato e ripropone il medesimo cast visto in azione nella pellicola precedente. Con una sontuosa produzione alle spalle, e una lavorazione durata dieci mesi, questo film è un appuntamento imperdibile per gli amanti del mondo creato da Tolkien e per i riferimenti a opere come Il signore degli anelli. Lo Hobbit - La desolazione di Smaug vede inoltre lo stesso Jackson alla sceneggiatura, mentre le musiche sono ancora una volta affidate a Howard Shore. Protagonista di questo secondo episodio è sempre il giovane Bilbo Baggins, interpretato da Martin Freeman, che divide la scena insieme a Ian McKellen nei panni del barbuto Gandalf.

LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI SMAUG, IL FILM IN ONDA SU TV8, OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Dopo le vicende narrate in Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato ne Lo Hobbit – La desolazione di Smaug Bilbo, Gandalf e i nani guidati da Thorin Scudodiquercia sono riusciti a trovare rifugio a Est delle Terre Selvagge. Il terribile Azog e la sua banda di orchi, però, sono ancora sulle loro tracce quando la compagnia raggiunge la casa di Beorn, un mutaforma capace di trasformarsi in un gigantesco orso. Bilbo e gli altri riescono a convincere Beorn delle loro buone intenzioni e questi, pur odiando i nani, decide di aiutarli dando loro un pony a testa per proseguire il viaggio verso Bosco Atro. Gandalf ordina a Bilbo e ai nani di proseguire verso la foresta e di fare attenzione ai mille pericoli nascosti tra quegli alberi millenari, ma soprattutto ricorda loro di fare attenzione a un Negromante che agisce a Dol Gundur.

Il gruppo dunque si separa: Gandalf prosegue per le Montagna Solitaria mentre Thorin e gli altri percorrono Bosco Atro. Qui sono vittime di un attacco di ragni giganti: Bilbo riesce a scappare grazie all'anello magico rubato al Gollum, amuleto che gli permette di rendersi invisibile. Intanto gli elfi guidati da Legolas intervengono e uccidono i ragni giganti catturando i nani e conducendoli nel Reame Boscoso. Ancora una volta è Bilbo l'unico della compagnia a sfuggire e, con il potere dell'anello, riesce a entrare nel Regno di Thranduil.

Il sovrano propone ai nani in cambio della loro liberazione alcune gemme nascoste nella Montagna Solitaria. Thorin rifiuta di collaborare con loro e, insieme ai suoi compagni, viene rinchiuso nelle celle. Bilbo libera i suoi amici e scappano di nuovo per la foresta ma, inseguiti da Legolas, non si accorgono dell'arrivo degli orchi. Inizia una battaglia tra gli elfi e le creature di Azog quando la compagnia raggiunge Esgaroth, ma qui vengono scoperti da un barcaiolo di nome Bard che, in cambio di denaro, promette loro di condurli in salvo. Intanto Gandalf ha scoperto che il Negromante di Dol Gundur è Sauron, il signore di Mordor.

Dopo una serie di peripezie i nani giungono nei pressi della Montagna Solitaria. Bilbo entra nella sala del tesoro per ritrovare l'Arkengemma custodita dal drago Smaug, che il giovane hobbit tenta di ingannare. I suoi tentativi scatenano l'ira di Smaug che si avventa sulle popolazioni di Esgaroth preannunciando gli eventi che saranno narrati nel terzo capitolo di questa grande saga cinematografica.

© Riproduzione Riservata.