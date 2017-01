LORY DEL SANTO / Video, gaffe sull'ex Silvio Cardi: "il padre di mio figlio? E chi sarebbe?" (oggi, 23 gennaio 2017)

LORY DEL SANTO VIDEO, L'EX SILVIO CARDI RIVELA: "LA STORIA CON DONALD TRUMP E' INVENTATA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Una delle dichiarazioni più recenti di Lory Del Santo ha fatto scalpore, come sempre accade con una delle showgirl più note d'Italia. In un suo racconto, avvenuto durante la corsa alle presidenziali americane, l'attrice ha infatti rivelato di aver ricevuto le attenzioni amorose di Donald Trump, mentre si trovavano all'interno di un ascensore della Trump Power. L'avventura fra il tycoon e neo Presidente degli Stati Uniti non si sarebbe tuttavia consumata, a causa di diversi eventi fortuiti. E' in quest'occasione che Lory Del Santo afferma di aver mandato in bianco Donald Trump, in seguito a tre appuntamenti. Secondo l'ex flirt Silvio Sardi, produttore cinematografico e immobiliarista milanese, la storia sarebbe in realtà un'invenzione, come affermato in un'intervista rilasciata a Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara d'Urso. Dal suo punto di vista, Lory Del Santo avrebbe infatti raccontato una storiella al solo scopo di attirare l'attenzione su di sé.

LORY DEL SANTO VIDEO, LA RISPOSTA DELLA SHOWGIRL ALL'EX FIAMMA SILVIO CARDI (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - A tirare una possibile secchiata d'acqua in pieno volto a Lory Del Santo, la conduttrice storica di Pomeriggio 5. Tuttavia, va considerato che l'attrice e showgirl è abile a mantenere un forte self-control, riuscendo a screditare con crude parole chiunque l'attacchi. Sempre senza trascendere in volgarità ed insulti, ovviamente. Durante la puntata del programma, Lory Del Santo infatti si limita a rispondere "E chi sarebbe" solo a sentire nominare Silvio Cardi, pare del figlio maggiore Devin. Una frase glaciale che le ha fatto conquistare l'approvazione del pubblico presente in studio, riuscendo così allo stesso tempo a sminuire quanto affermato dal produttore. Lory ovviamente non si ferma qua e continua, sottolineando non solo di non vedere l'ex fiamma da almeno vent'anni, ma di come Cardi non fosse di certo presente in ascensore, nel momento stesso in cui ha dato il proprio numero di telefono a Donald Trump. L'ex dell'attrice le contesta inoltre di non avergli mai fatto vedere il figlio Devin. Clicca qui per rivedere Lory Del Santo a Pomeriggio 5.

