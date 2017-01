LUCA ABETE MINACCIATO: STRISCIA LA NOTIZIA, L'INVIATO MORIRÀ DOMANI. IL MACABRO AVVERTIMENTO SU WIKIPEDIA, FOTO (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Una minaccia o uno scherzo macabro? Luca Abete, l'inviato di Striscia la Notizia ultimamente è stato minacciato di morte e ora deve fare i conti con una modifica preoccupante sulla sua pagina Wikipedia: è stata fissata la sua data di morte. E sarebbe quella di domani, 24 gennaio. Non è ancora chiaro se si tratti di un avvertimento o solo di una goliardata, ma sta di fatto che la prudenza non è mai troppa per Luca Abete, visto che nei giorni scorsi, ad esempio, è stata aperta una pagina Facebook ad hoc sulla sua morte. Questi episodi, però, non hanno minimamente scalfito la serenità dell'inviato di Striscia la Notizia, che ha commentato l'intera vicenda attraverso Facebook: «Questo è il prezzo che son costretti a pagare coloro che con coraggio raccontano realtà scomode e taciute da tutti». Dopo la pagina Facebook sulla sua morte, è stato vittima di una nuova intimidazione. «Secondo loro domani dovrebbe essere il mio ultimo giorno... non hanno capito, invece, che siamo in tanti e... NonCiFermaNessuno!!!» ha aggiunto Luca Abete, che non è nuovo tra l'altro a questo tipo di minacce. Nel 2014, ad esempio, fu inserita la data di morte sulla pagina di Wikipedia dell'inviato Mediaset. In quell'occasione fu aggiunta una frase esplicativa: «Viene ucciso dalla camorra perché troppo scomodo». Clicca qui per il post pubblicato da Luca Abete.

© Riproduzione Riservata.