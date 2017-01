Lo Hobbit, La battaglia delle cinque armate / Curiosità e principali avvenimenti del terzo capitolo della saga

LO HOBBIT, LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE, CURISIOTÀ: LE DIFFERENZE TRA LIBRO E VERSIONE CINEMATOGRAFICA – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate è un film realizzato nel 2014 dalla NewLine Cinema assieme alla Metro Goldwyn-Mayer con la regia di Peter Jackon. Una pellicola che si basa sulla parte finale del romanzo Lo Hobbit dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien. Tuttavia vi sono delle differenze tra la versione cinematografica e quella del romanzo tant’è che questo è il capitolo più liberamente interpretato della saga. Nel libro durante l’attacco del drago Smaug alla città, il Governatore sopravvive per poi scappare attraverso il deserto con il proprio oro e trovarvi la morte mentre nel film il Governatore viene ucciso durante l’attacco del drago. Una sostanziale differenza vi è anche nel racconto di come Bilbo riesca ad entrare in possesso dell’Arkengemma: nel film riesce a sottrarla a Smaug grazie all’anello che lo rende invisibile mentre nel libro vi si imbatte per caso nelle sale principali di Erebor sfruttando l’assenza del possente drago.

LO HOBBIT, LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE, LA MORTE DI SMAUG E LA GRANDE GUERRA NELLE TERRA DI MEZZO – Il potente drago Smaug infuriato per il tentativo del nano Thorin di ucciderlo, decide di passare ad un cruento contrattacco nei confronti della città di Pontelagolungo. Mentre il Governatore pensa a mettere in salvo l’oro il buon Bard fuggito dalla cella dove era stato rinchiuso, si contrappone a Smaug colpendolo con una lancia nel suo unico punto debole. Thorin ritornato in possesso della Terra dei propri avi e dello sconfinato oro, viene colpito dalla stessa bramosità di Smaug e la sua mente e volontà ne viene pesantemente condizionata. Sauron ed i suoi nove spiriti provano a riconquistare la Montagna solitaria ma la potente dama Galadriel riesce ad avere la meglio. Legolas nonostante il suo amore per Tauriel sia sempre più impossibile visto che lei è innamorata del nano Kili, decide di dare il proprio contributo per avere la meglio sulle forze oscure. Tutto si risolve con una incredibile battaglia nella quale si fronteggiano cinque eserciti: gli elfi, gli uomini di Pontelagolungo, i nani, gli orchi e mannari.

© Riproduzione Riservata.