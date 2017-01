NOTORIOUS / Anticipazioni puntata 23 gennaio 2017: Jake fa arrestare Oscar per salvarlo da se stesso

NOTORIOUS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Notorious, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Alla ricerca del colpevole". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Julia George (Piper Perabo) è una produttrice di news e gossip brillante, tanto da avere una forte influenza sull'opinione pubblica. Di nascosto da tutti, mantiene una relazione di amore e odio con l'avvocato Jake Gregorian (Daniel Sunjata), che sta difendendo Oscar Keaton (Kevin Zegers). Quest'ultimo, un pezzo grosso della società, è stato paparazzato in atteggiamenti equivoci ed il team di Julia ha ottenuto di avere il difensore in studio per un'intervista. Poco prima della diretta, Julia avvisa la conduttrice Louise Herrick (Kate Jennings Grant) che Oscar si è barricato in casa e che Jake non ne è a conoscenza. Il legale afferma che si tratta di un errore giudiziario, dato che altrimenti si troverebbe al suo fianco. Quando Louise espone alcune prove, Jake sottolinea che l'incidente che lo rende responsabile delle condizioni di salute di un 15enne, potrebbe essere attribuito a chiunque, date le numerose effrazioni che ci sono state nella sua villa. L'avvocato è ovviamente furioso, ma si tratta solo di una farsa: Jake e Julia sono in realtà d'accordo e sfruttano la reciproca posizione a proprio vantaggio. Oscar infatti risulta colpevole, ma l'avvocato intende smuovere l'opinione degli americani per riuscire ad avere un giudizio positivo nei confronti del suo assistito ancora prima del processo. Più tardi, Oscar rivela al legale che all'interno della sua auto ha nascosto un forte quantitativo di cocaina, ma visto che il 15enne muore, l'imprenditore viene arrestato per omicidio di secondo grado. Il socio dell'avvocato gli ricorda tuttavia che è coinvolto personalmente nel caso, data la sua relazione pregressa con Sarah Keaton (Dilshad Vadsaria), la moglie del suo cliente. Intanto, Julia scopre da Megan (Sepideh Moafi) che il suo attuale fidanzato Eric (Marc Blucas) si serviva abitualmente del suo sevizio di escort. Tornata a casa, trova Ryan (Ryan Guzman) ad attenderla, perché ha scoperto un collegamento fra Oscar e Ella Benjamin (Aimee Teegarden), una donna con precedenti di droga. Jake tuttavia si oppone all'uso del video incriminante ed offre alla produttrice di darle in pasto Sarah Keaton. Mentre Jake avvisa la donna del piano e cede alla tentazione della passione, Julia affronta Eric a viso aperto e gli annuncia che userà quello scandalo quando meno se lo aspetterà. Il giorno seguente, Julia scopre da un suo contatto della Polizia che la sera dell'incidente era in realtà Sarah a guidare l'auto del marito. Jake tuttavia scopre che la donna è affetta da sonnambulismo e decide di sfruttare lo show per precedere il verdetto di condanna. Ore dopo, Oscar chiama con urgenza Jake e gli rivela di aver trovato la moglie distesa sul pavimento e priva di vita. Julia invece riceve la foto della scena del crimine e decide di andare in onda con lo scandalo appena sfornato.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 GENNAIO, EPISODIO 2 "ALLA RICERCA DEL COLPEVOLE" - Jake assume una nuova cliente, una donna sconvolta che afferma che il suo unico figlio di un anno sia stato rapito. L'avvocato la convince ad apparire pubblicamente, in modo che gli americani possano conoscerla, accelerando così le ricerche del bambino. Anche se la donna accetta con riluttanza, durante lo show arriva la telefonata di un uomo che afferma che non ha mai avuto dei figli. Julia rimane coinvolta nel caso e scopre in seguito che l'ex marito della donna si trova in prigione. Intanto, Jake prosegue ad interessarsi del caso di omicidio di Sarah ed ammette finalmente che la sera dell'omicidio si trovava a letto con la donna. Julia scopre invece che Ryan, lo stagista, è colui che ha inviato la foto del corpo di Sarah senza vita e che ha notato che Oscar stava pedinando la moglie. L'imprenditore nel frattempo riprende a bere dopo anni di sobrietà ed anche se Jake crede ancora che sia innocente, inventa una storia plausibile in modo che la Polizia lo arresti.

