O MARE MIO/ Anticipazioni terza puntata 23 gennaio 2017: Antonino Cannavacciuolo a Lerici

O MARE MIO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO 2017: ANTONINO CANNAVACCIUOLO A LERICI - La prossima puntata di O Mare mio, trasmissione condotta dallo chef di MasterChef Italia Antonino Cannavacciuolo, andrà in onda oggi 23 gennaio 2017 e sarà ambientata a Lerici, in provincia di La Spezia. A sfidarsi in cucina, Walter Bilotta e Franca Piazza, insieme all'artista Carlo Bacci. A decidere le sorti della battaglia culinaria, anche Elia Fico, cuoco del ristorante Il Fico Trentacareghe, dove gli sfidanti hanno realizzato le loro creazioni. Secondo quanto riporta La Stampa, gli abitanti di Lerici si sono molto appassionati a questa particolare puntata di O Mare Mio, perché a molti di loro è stato concesso di fare da comparse nella trasmissione e di provare anche a parlare della pesca e della loro vita, facendo vedere un po' come funzionano le usanze del luogo in merito a questa antica arte. Tra gite in mare aperto e ricette di pesce spiegate dal maestro, il Nove si prepara a trasmettere un altro interessantissimo appuntamento con il format: chi non se lo perderà? L'appuntamento con O Mare Mio prenderà il via dalle 21.15.

O MARE MIO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO 2017: ANTONINO CANNAVACCIUOLO A LERICI - Antonino Cannavacciuolo è sicuramente un giudice molto simpatico, ma all'apparenza sembra anche abbastanza burbero quando dirige le sue sfide di cucina in diretta a O Mare Mio. Il cuoco, d'altra parte, prende il suo mestiere davvero sul serio e quindi a volte, nel metterci troppa passione in quello che fa, sembra quasi aggressivo. Ovviamente non è così, e Antonino Cannavacciuolo è più che altro un duro dal cuore tenero che adora la cucina. Ma com'è nata questa passione? "Sono nato in una famiglia in cui il cibo è sempre venuto al primo posto. Mio padre insegnava cucina e faceva lo chef, mia madre si è dedicata ai figli e alla casa. La prima ricetta di cui ho memoria è il ragù. Per me non era domenica se non avevo il profumo di ragù nelle narici. Eppure i miei genitori non volevano: “Tutto tranne che il cuoco”, mi dicevano. Volevano che facessi il dentista. Lo chef è un mestiere durissimo", ha detto lo chef di O Mare Mio a Libero. Pronti a rivederlo in scena in prime time?

