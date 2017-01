Oroscopo Paolo Fox 2017 / Previsioni di oggi 23 gennaio 2017 su LatteMiele: Gemelli, Acquario, Pesci, Toro, Sagittario, Leone, Scorpione, Ariete

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 23 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Torna puntale come ogni giorno il noto astrologo Paolo Fox che sull'emittente radiofonica LatteMiele, nella sua consueta rubrica Latte e Stelle, fa l'oroscopo per la giornata di oggi lunedì 23 gennaio 2017. Inizierà una fase densa di tensione per l'Ariete che dovrà cercare di fare delle scelte decise per evitare di trovarsi coinvolto in situazioni piuttosto spiacevoli. Sarà un giorno in cui avrà la meglio la stanchezza per il Toro che dovrà cercare di recuperare quanto perso anche durante un weekend fatto di poche emozioni e di molto stress. Non devono temere il fallimento in ati sotto il segno della Bilancia perchè proprio in questa settimana chi non mollerà potrà avere un bel riscatto personale. Il mese offre ancora delle possibilità concrete per lo Scorpione che però deve gestire le risorse con grande attenzione, evitando di correre dei rischi inutili. Febbraio si avvicina e ci sarà una svolta per il Sagittario come Paolo Fox ha ormai ripetuto fin troppe volte.

TUTTI I SEGNI - Ecco l'analisi nel dettaglio segno per segno: Ariete: Inizia una fase di tensioni, ripensamenti e decisioni. Qualcuno dovrà fare una scelta, che potrebbe, in alcuni casi, comprendere anche un drastico cambiamento di rotta. Il periodo più pesante sembra passato, ma continua la necessità di mantenersi cauti nonostante lo stress. Toro: Giornata di stanchezza a causa di una dissonanza solare. Venerdì e sabato potrebbero essere giornate particolarmente nervose all'interno di una settimana piuttosto problematica. Da curare particolarmente l'aspetto finanziario cercando di limitare le spese e limitarsi agli investimenti particolarmente oculati. Mercoledì e giovedì giornate interessanti per l'amore che in questi giorni potrebbe conoscere una fase di ridimensionamento. Gemelli: Si prevedono interessanti novità grazie al benevolo assetto di Giove, ma potrebbe presentarsi qualche difficoltà dovuta ad un Saturno contro. Nonostante una settimana che inizia con una luna avversa, si preannunciano giornate positive per un buon recupero emotivo. Attenzione a non illudersi. Cancro: Giornate importanti per decidere se continuare o meno un progetto. Rimandare è giusto, ma attenzione a temporeggiare troppo nell'ambito amoroso. Leone: Giornata interessante nonostante un Gennaio piuttosto piatto. Mercoledì e giovedì giornate già molto utili per definire un rapporto sentimentale; buone possibilità di decollo per le nuove amicizie mentre gli amori inutili si chiuderano per sempre. Vergine: Oggi e domani si registra una forte tensione a causa delle prestazioni da tenere contrapposte a una forte stanchezza. Attenzione a non trasferire le tensioni nell'ambito amoroso, mantenendo la calma con gli altri e approfittando della situazione odierna per verificare la solidità di un rapporto. Possibili tensioni con un Sagittario. Bilancia: Nonostante le perplessità e la concorrenza spietata, è bene non temere il fallimento. Intorno a Venerdì qualche giornata piuttosto sottotono. In amore potrebbero esserci polemiche frequenti, le nuove relazioni necessitano di essere gestite con cautela. Scorpione: Gennaio e febbraio mesi di grandi possibilità, da gestire con oculatezza. Giornata di grande energia da sfruttare particolarmente nelle questioni amorose e nel lavoro. Si prospettano grandi cose per chi riuscirà ad essere ottimista anche nei confronti di se stesso. Sagittario: Da febbraio lo scenario astrologico cambierà, portando con se una situazione quasi priva di ombre: la sensazione di angoscia che ha caratterizzato gennaio tenderà a dileguarsi. Forte necessità di capire con chi si ha a che fare, esigendo spazi e libertà. Capricorno: Lunedì piuttosto dubbioso che apre un periodo di grande evoluzione che pervaderà un po' tutti i rapporti. Con Ariete e Bilancia potrebbe esserci qualche polemica in più. Qualcuno potrebbe trovarsi ad essere particolarmente pensieroso: è consigliabile cercare di prendere le cose con calma. Venerdì giornata positiva per l'amore. Acquario: Giornata importante che preannuncia una settimana molto interessante, arricchita da una splendida combinazione di pianeti. Venerdì e sabato presenti interessanti stimoli a livello amoroso. Periodo che riporta le energie che hanno scarseggiato nell'ultimo periodo. Pesci: Nonostante la luna dissonante che potrebbe portare qualche piccolo fastidio fisico, si prefigura un buon inizio settimana. Il quadro astrologico generale indica una buona organizzazione che faciliterà la conquista di ottimi risultati. Periodo utile per darsi da fare in vista delle prossime novità. Incontri favoriti con un Capricorno o con uno Scorpione; potrebbe esserci qualcosa da chiarire sul piano economico: soluzioni e accordi facilitati dall'assetto dei pianeti.

