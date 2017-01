POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso ringrazia e si prepara a tornare su Canale 5: di che cosa si occuperà oggi, 23 gennaio 2017?

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO TORNA SU CANALE 5: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 23 GENNAIO 2017? - Non si fermano gli appuntamenti con Barbara D’Urso, nel pomeriggio di Canale 5: dopo aver tenuto compagnia al pubblico con una nuova puntata di Domenica Live, la presentatrice della rete ammiraglia Mediaset tornerà in scena anche oggi - lunedì 23 gennaio 2017 - con il contenitore pomeridiano della settimana, Pomeriggio 5. “Grazie perché anche ieri, giornata in cui l’azienda mi ha chiesto di intrattenervi con il sorriso, Domenica Live si è confermato il programma leader del pomeriggio con picchi di oltre tre milioni di spettatori e tanti metri sopra il cielo. Grazie” ha scritto Barbara D’Urso sulla propria pagina Instagram per ringraziare: negli ultimi giorni l’attenzione, specialmente nel corso di Pomeriggio 5, si è focalizzata su tutte le novità riguardanti i soccorsi all’hotel Rigopiano, in Abruzzo, colpito da terremoto e maltempo e sommerso da una slavina. La guida della trasmissione tornerà ad occuparsene anche più tardi? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dalle 17.10 circa per scoprilo: clicca qui per vedere il post di Barbara D’Urso direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

