PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 GENNAIO 2017: DAL PRECARIATO DEI DOCENTI AI FONDI PER I CENTRI ANTIVIOLENZA. QUAL È LA SITUAZIONE? - Ritornano le inchieste di Presadiretta anche per questo lunedì 23 gennaio 2017. Al centro della nuova puntata della trasmissione di Rai 3, il servizio Caos scuola in cui si approfondirà una delle problematiche che affliggono l'orizzonte scolastico italiano. Un forte turnover di supplenti, che prevedono non solo un ricambio continuo degli insegnanti, ma anche l'impossibilità da parte degli studenti di usufruire di un corretto rapporto con l'insegnante di riferimento. Il cambio è inoltre anche all'interno della stessa classe insegnanti, dove secondo gli ultimi dati Istat raccolti dal programma parlano di cambiamento di cattedra per 1 insegnante su 3. Ad incrinare la visione, forse troppo ottimistica, della Buona Scuola, l'assunzione di 80 mila supplenti. Un dato importante e considerevole se si parte dal presupposto che il progetto messo in atto dal piano straordinario ha destinato 85 mila posti di lavoro agli insegnanti precari che si trovavano in quella posizione da decenni. Tutto questo non ha fatto altro, inoltre, che sollevare tensioni interne al corpo docenti, con una spaccatura fra chi contesta il provvedimento messo in atto e chi invece ha optato per allontanarsi dalla città di residenza di centinaia di km pur di occupare una cattedra. Antonella Bottini e Elena Stramentinoli ci parleranno invece del Piano Nazionale contro il femminicidio all'interno del servizio Senza Rete. Presadiretta si concentrerà quindi sulle cronache, soprattutto attuali, che ci raccontano ancora l'ennesima ondata di violenza sulle donne da parte degli uomini. I fondi che dovevano essere stanziati per i Centri Antiviolenza, previsti in 40 milioni di euro, sono stati versati solo in minima parte, con una percentuale che viaggia sullo 0,02. Presadiretta si concentrerà anche sulla presenza degli albanesi sul nostro territorio, per dare uno sguardo al passato ad una delle più importanti ondate di emigrazione. Negli anni '90 si parlava già di una vera e propria "invasione" degli albanesi, ma oggi, a distanza i 25 anni, che fine hanno fatto tutte quelle persone che cercavano la sopravvivenza a bordo di stipati barconi? Nello spazio Iacona Incontra, il conduttore intervisterà invece la leader più in vista dell'estrema destra tedesca, Frauke Petry. Il partito è fautore di un altro successo, grazie alla guida della Petry che si propone come futura Cancelliera della Germania e che fa leva su un dilagante sentimento antieuropeo, alimentato anche dalla Brexit.

