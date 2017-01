Il Collegio, pagelle live / Licenza Media: chi si è diplomato? (ultima puntata)

Pagelle live Il Collegio: obiettivo Licenza Media, promossi e bocciati (ultima puntata) - FEDERICO NOBILE 2 - Contiuna a non avere voglia di dimostrare nulla in questa avventura e anche giunto al momento degli esami non si presenta preparato e mantiene una sorta insofferenza all'autorità che non fa altro che complicargli la prova orale. Pessima figura, non indovina nessuna risposta e punta dritto verso un triste epilogo. Mentre altri suoi compagni di avventura sembrano aver imparato qualcosa dopo queste settimane nel 1960 lui sembra aver vissuto il tutto da corpo estraneo. ALESSIO MILANESI 5 - Salvo, ancora una volta salvo grazie alla prova di recupero di matematica. Qusta volta non ha più possibilità di sbagliare. che abbia capito la lezione. ADRIANO OCCULTO 0 - Copiare non basta, fare il furbo alla fine non paga anzi costa l'ammissione agli esami orali della Licenza Media. Con lui fuori dai giochi i ragazzi si sentono incompleti, il gruppo prima di tutto. VOTO 10 AL SIGNOR SORVEGLIANTE - Vincere la scommessa con Alessio e Occulto "non ha prezzo", ora tocca ai ragazzi bere alla goccia delle enormi bottiglie di olio di fegato... gli grazierà o riscuoterà la sua scommessa?

Pagelle live Il Collegio: obiettivo Licenza Media, promossi e bocciati (ultima puntata) - ADRIANO OCCULTO 3 - Adriano Occulto perde il pelo ma non il vizio, siamo ai momenti prima dell'esame a Il Collegio ma non tutti smebrano intenzionati a chiudere con serietà questa esperienza nonotante il proprio futuro sia appeso ad un filo. La settimana decisiva si avvicina ma le "scampagnate" notturne non mancano e l'ennesima scorrettezza commessa durante una notte rieschia di rimettere tutto in discussione. La regia dela Rai anticipa l'esclusione di Adriano Occulto alla prova finale. VOTO 10 AL SIGNOR SORVEGLIANTE - il più severo dei personaggi di questo docu-reality alla fine mostra il suo lato umano e al posto di mettere nei guai i ragazzi decunciando la fuga in palestra organizza una partita di pallavolo speciale... beh se non merita un 10 lui allora chi!?

Pagelle live Il Collegio: obiettivo Licenza Media, promossi e bocciati (ultima puntata) - Siamo alla fine del primo docu-reality dedicato alla scuola del 1960, o meglio a giovani teenagers del 2000 catapultati in un'altra epoca. Occulto, Milanesi e Moras di giocano l'accesso agli esami finali, i loro voti insufficenti non gli permetterebbero di sostenere la prova ma la "Bontà" del Preside da ai ragazzi una seconda possibilità. Moras riesce da accedere Occulto e Milanesi sono stati salvati in extremis... gli scritti saranno il loro prossimo bivio verso la Licenza Media. Programma d'esame: latino, matematica e tante materia da studiare. Iniziano le prime polemiche, i ragazzi non ci stanno ed iniziano le prime propoteste.

Le materie dell'esame di Licenza Media: Gli studenti dovranno sostenere un esame con un programma ridotto, ma per il resto identico, a quello della licenza Media del 1960. I ragazzi affrontano uno scritto di Italiano e uno di Matematica. Mentre l'esame orale è sulle seguenti materie: Scienze, Storia, Geografia e Italiano. Il loro giudizio finale, comprende anche i voti ottenuti durante le settimane del programma ma sarà determinante anche la condotta generale tenuta dall’allievo durante tutta l’esperienza, punto debole per molti dei concorrenti che si sono lasciati a momenti di anarchia totale.

