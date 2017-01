Pan - Viaggio sull’Isola che non c’è/ Su Canale 5 il film con Levi Miller nei panni di Peter Pan (23 gennaio 2017)

PAN - VIAGGIO SULL'ISOLA CHE NON C'È, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5, OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017: IL CAST - Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è, uscito nel 2015, viene proposto per la prima volta in chiaro da Canale 5 stasera alle 21:10. Questa pellicola, diretta da Joe Wright, è l'ennesimo rifacimento cinematografico del libro di James Barrie. Un'avventura sentimentale e fantasiosa, con il giovane Levi Miller nei panni di Peter Pan e un cast di tutto rispetto: Hugh Jackman, protagonista di un indimenticabile Wolverine nella saga degli X-Men, che qui interpreta il pirata Barbanera, mentre a Garrett Hedlund è stata affidata la parte del mitico James Uncino. Con un budget complessivo di 120 milioni di dollari Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è offre allo spettatore una serie d'incredibili effetti speciali e scenografie raffinate che ben si amalgamano alle musiche create da John Powell. Wrigth, regista in passato di pellicole come Anna Karenina e Orgoglio e Pregiudizio, pur cercando di mantenere una cornice classica al suo film, in questo caso non rinuncia a inquadrature frenetiche e a un montaggio più movimentato degno delle migliori produzioni moderne.

PAN - VIAGGIO SULL'ISOLA CHE NON C'È, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5, OGGI LUNEDÌ 23 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Se in Hook di Steven Spielberg erano stati analizzati i tratti della vita di Peter Pan da adulto, in Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è la trama ruota intorno al suo primo incontro con James Uncino e alla scoperta dei suoi poteri. Peter Pan è rinchiuso con altri bambini in un orfanotrofio, ma viene rapito insieme ai suoi giovani amici dai pirati di Barbanera. I ragazzi sono condotti all'Isola che non c'è e iniziano a lavorare nelle miniere per estrarre i pixo, residui di fata che occorrono a Barbanera per mantenere intatta la sua eterna giovinezza. Durante gli scavi Peter Pan scopre di avere dei poteri nascosti che gli permettono di sollevarsi in aria per alcuni secondi. Per questo motivo viene rinchiuso in cella ma qui incontra un giovane Hook che non ha ancora perduto il suo uncino. Insieme riescono a fuggire con la complicità di Spugna e raggiungono un bosco sperduto in cui Peter spera di ritrovare tracce di sua madre Mary. Giunti in un villaggio di indigeni locali i tre si confrontano con i guerrieri di Giglio Tigrato e dimostrano loro di non appartenere alla banda di pirati. Peter Pan scopre che sua madre era una fata schiava di Barbanera e che per sfuggirgli si era recata sul pianeta Terra abbandonandolo in un vecchio orfanotrofio.

Mentre Peter decide di imparare a volare, il villaggio di indigeni viene distrutto dai pirati: solo lui, Uncino, e Giglio Tigrato riescono a salvarsi. I tre decidono di trovare una nave volante da utilizzare per sconfiggere Barbanera. Nella loro ricerca s'imbattono nelle sirene del lago dorato e, in queste acque magiche, capiscono che possono assistere a quanto accaduto in passato sull'Isola che non c'è. Peter Pan guardando queste immagini conosce la vera sorte di sua madre, morta durante una battaglia con i pirati. Uncino nel frattempo ha trovato una nave e propone al suo amico di abbandonare l'Isola. Il giovane, però, rifiuta e, insieme a Giglio Tigrato, decide di scovare il rifugio delle fate ma viene catturato da Barbanera.

Quando tutto sembra perduto, interviene Uncino dando inizio alla battaglia con i pirati, ma è Peter a ricambiare l'aiuto salvando l'amico da un baratro. Nel momento più frenetico dello scontro intervengono anche le fate che riescono a far precipitare in un abisso il galeone con a bordo il perfido Barbanera. Alla fine questi esseri misteriosi consentono a Peter di rivedere lo spirito di sua madre e lo convincono a restare nell'Isola che non c'è. Il giovane così può aiutare i bambini della Terra senza rinunciare ai suoi poteri che per lui rappresentano la vera libertà.

