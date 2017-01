QUINTA COLONNA/ Anticipazioni: l’allarme meningite nel nostro Paese (puntata oggi, 23 gennaio 2017)

QUINTA COLONNA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO 2017: L’ALLARME MENINGITE - Paolo Del Debbio è pronto a tornare sul piccolo schermo di Rete 4 stasera, lunedì 23 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento insieme a Quinta Colonna: così come è accaduto la settimana scorsa, il programma a cura di Raffella Regoli tornerà in scena a partire dalle 20.30. Al centro dell’appuntamento ci sarà l’allarme meningite, che nell’ultimo periodo ha messo molto in agitazione tutto il nostro Paese, creando diverse domande tra i cittadini, desiderosi di poter prendere tutte le precauzioni necessarie. Saranno presenti diversi esperti pronti a rispondere ai quesiti più comuni: la paura che si è creata è realmente giustificata? Come si può fare per ottenere il vaccino contro la meningite? È meglio vaccinarsi, oppure no? Qual è il rischio? Tutte queste domande verranno affrontare durante il prime time del canale Mediaset. Mentre si segnalano nuovi casi in Italia, il nostro ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha annunciato il Piano di prevenzione vaccinarle 2017-2019, che sarà operativo nel corso delle prossime settimane. La seconda parte del talk show guidato da Paolo Del Debbio sarà invece dedicata ai furbetti sui posti di lavoro e ai cosiddetti ‘assenteisti’.

© Riproduzione Riservata.