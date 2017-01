RIZZOLI & ISLES 7 / Anticipazioni puntata 23 gennaio 2017: Jane sotto copertura fra gang rivali

RIZZOLI & ISLES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, Premium Crime trasmetterà due nuovi episodi della serie Rizzoli & Isles 7 in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "La bomba di grasso" e "2M7258-100". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Maura (Sasha Alexander) annuncia agli amici che nel pomeriggio si sottoporrà all'operazione ed anche se non vuole nessuno vicino, Angela (Lorraine Bracco) si presenta comunque in ospedale. Intanto, Jane (Angie Harmon) scopre che Frankie (Jordan Bridges) ha una relazione con Nina (Idara Victor), ma la madre le chiede di attendere che il fratello voglia parlarne spontaneamente. La squadra inizia in seguito ad indagare sulla morte di una donna, attribuita ad un incidente dato che il suo corpo è stato ritrovato alla fine delle scale. Korsak (Bruce McGill) inizia però a sospettare della figlia della vittima, Clair Stevens (Lexi Ainsworth), sia perché ha mentito su ciò che ha fatto la sera precedente sia per via di un sms piuttosto ambiguo spedito poco tempo prima alla madre. Frankie scopre inoltre che il padre di Clair, Robert (Darri Ingolfsson), ha vissuto un episodio identico con la morte della fidanzata incinta. L'uomo accetta però di sottoporsi alla macchina della verità ed ottiene una prova della propria innocenza, ma Maura incita Jane a sfruttare il proprio intuito. Alcuni giorni dopo, Robert viene sorpreso in un deposito mentre cerca di disfarsi dell'arma del delitto e rivela che sta cercando di coprire Clair. Jane tuttavia è convinta che sia lui il vero colpevole e grazie ad un senzatetto riesce a trovare gli indumenti che ha usato la notte dell'omicidio. Jane e Korsak vengono chiamati ad indagare su uno strano omicidio avvenuto in una clinica privata. Secondo Samantha Caspary (Serena Scott Thomas), una scrittrice eccentrica, l'evento è collegato ad un episodio di infestazione collegato alla morte di una certa Hanna, avvenuta nel '900. Maura rimane molto affascinata dalla donna, trovandola piacevole nonostante le sue teorie contrastino molto con la sua visione scientifica della vita. Le due donne si ritrovano inoltre a parlare di un prossimo libro che il medico ha intenzione di pubblicare entro breve. Nel frattempo, Frankie accetta di accompagnare Drake (Adam Sinclair) ad un concerto e lo invita ad accompagnarlo ad alcuni interrogatori. Allo spuntare del secondo omicidio, la squadra inizia a fare delle ricerche su tutti i pazienti del Mallon Hospital, fino a che Jane non si accorge che James Miller (Rocky Marquette) è il figlio di una donna morta in passato nella struttura. Scopre così che l'inserviente ha ucciso la prima vittima solo per nascondere le proprie reali intenzioni, mentre il suo desiderio di vendetta è sia diretto verso il Mallon che verso il medico che non ha curato la matrigna.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "LA BOMBA DI GRASSO" - Jane riceve un invito per Quantico, dove deve parlare di fronte ai cadetti dell'FBI per via di una lezione. Intanto, Maura viene incaricata di indagare sulle cause che hanno provocato un'esplosione che ha coinvolto un giovane ciclista. La squadra si imbatterà in un traffico di grasso, sottratto alle cliniche che effettuano la liposuzione ed in seguito lavorato in una fabbrica della droga per la creazione di metanfetamine. EPISODIO 8 "2M7258-100" - La città viene invasa dal caos quando due membri della Lord of Thunder, una famigerata gang violenta, vengono uccisi a colpi di fucile da alcuni misteriosi aggressori. Pensare ad una lite fra bande rivali è molto semplice, ma Jane crede che ci sia molto di più dietro questo insolito caso. La detective dovrà inoltre preoccuparsi di mantenere segreta l'identità di una ragazzina, unica testimone per il duplice omicidio. Per poter adempiere al proprio dovere, Jane dovrà tuttavia usare un'identità di copertura per infiltrarsi negli ambienti delle gang cittadine.

