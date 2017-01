SALEM 3 / Anticipazioni puntata 23 gennaio 2017: Mary Sibley scopre quali torture le riserverà la Sentinella

SALEM 3,ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Salem 3, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Giocatori e pedine". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mary (Janet Montgomery) si precipita verso il bosco chiamando il nome del figlio, ma ritorna sempre allo stesso punto. Presa dalla rabbia si avventa contro Tituba (Ashley Madekwe), che infine le rivela che non potrà mai lasciare Salem dato che è stata resusitata e la sua anima è quindi legata alla cittadina. Le anziane le annunciano che le è stata data una seconda occassione per rimediare ai suoi errori e che il Diavolo intende prendere il controllo del mondo solo per se stesso, condannando gli altri a schiavitù e morte. Mary realizza solo in quel momento che cosa è accaduto a John Alden (Shane West) e che per riaverlo dovrà uccidere il suo stesso figlio. Intanto, Sebastian (Joe Doyle riferisce a John Alden di aver salvato Mary nel tentativo di proteggerla anche da lui stesso. Cotton (Seth Gabel) invece è ancora turbato dalle recenti scoperte su Anne Hale (Tamzin Merchant), ma nemmeno l'alcool gli può offrire la soluzione. Il loro discorso viene interrotto da Sebastian, che chiede al religioso di fare un discorso alla popolazione per tranquillizzarla, assicurandogli che è l'unico modo perché la sua vita e quella della moglie venga risparmiata. Quella notte, Mary appare a John Alden, ma fugge dopo una notte di passione, sicura che dovrà agire da sola. Al suo risveglio, il cacciatore riceve la visita di Tabita, che gli rivela di poterlo aiutare a riavere la sua famiglia, solo combattendo all'esterno la stessa battaglia di Mary. La strega invece raggiunge il figlio, accettando il suo compito di madre. Il Diavolo nel frattempo si è procurato un protettore, La Sentinella (Samuel Roukin), che si assicurerà che rimanga al sicuro da tutto e da tutti. Più tardi, John Alden inizia ad addestrare alcuni uomini alla battaglia, mentre La Sentinella tortura Mary per scoprire la verità sul suo ritorno. Le rivela infine di essere una delle prime creature di Dio, di averla incontrata sette anni prima mentre stava partorendo e di essere un tutt'uno con gli insetti. Cotton invece fa un lungo discorso alla cittadinanza in Chiesa, affermando che John Sibley li guiderà verso la costruzione della nuova Gerusalemme. John Alden è sorpreso dell'azione del religioso, incredulo che stia servendo il male ed abbia abbandonato la sua fede. Nello stesso momento, Hathorne realizza che il suo corpo si sta ricoprendo di piaghe e che è collegato al borello. Mercy (Elise Eberle) gli rivela infatti di averlo ucciso, ma è pronta a donargli l'antidoto se le giurerà fedeltà. Mentre Cotton inganna la moglie riferendole di aver scelto il suo amore, La Sentinella ammette al Padrone che la devozione di Mary è sincera, anche se con sua grande sorpresa. La strega approfitta poi del bagno del figlio per pugnalarlo, ma si tratta in realtà della Sentinella.

SALEM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "GIOCATORI E PEDINE" - Nella prossima puntata di Salem 3, Mary si ritroverà a scoprire quale tipo di tortura ha in serbo per lei La Sentinella. Il piccolo John impedirà infatti al fratello di mettere in atto la sua morte, preferendo avere la madre al suo fianco. Nel frattempo, il corpo di Hathorne si riempie sempre di più di piaghe dolorose e la sua carne inizia a marcire. Solo in un secondo momento Mercy decide di dargli l'antidoto, rivelandogli tuttavia che sarà temporaneo. Mentre Isaac conduce le sue ricerce su Mercy e viene picchiato da alcuni uomini al soldo della strega, Cotton cerca in qualsiasi modo di fare una pozione per liberarsi dal famiglio. Sebastian scopre che cos'è successo a Mary ed affronta La Sentinella, per poi realizzare chi dei due ha il maggior potere. Il suo compito sarà invece fare in modo che Hathorne perori la causa del Diavolo con il Consiglio cittadino, che nelle ore successive si riunirà per stabilire se degli sfollati potranno entrare a Salem.

© Riproduzione Riservata.