SANREMO 2017/ News: Bianca Atzei, tra pregiudizi e la sua ‘Ora esisti solo tu’ (oggi, 23 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: BIANCA ATZEI, TRA PREGIUDIZI E LA SUA 'ORA ESISTI SOLO TU' (OGGI, 23 GENNAIO) - Ci sarà anche Bianca Atzei sul palco dell'Ariston al prossimo passo Festival di Sanremo 2017 in partenza il 7 febbraio: la cantante - che porterà in scena il brano dal titolo "Ora esisti solo tu" - si è raccontata all'ANSA e ha ammesso di non comprendere nessun tipo di pregiudizio su di lei: "...Può piacere o no la mia musica, ma non si può certo dire che non io non sappia cantare. Non credo ci sia nessuna differenza tra chi, come me, ha fatto tanta gavetta e chi viene da un talent e ha quindi una popolarità maggiore e la fortuna di vendere tante copie. Trovo certe affermazioni cattive e superficiali". Bianca Atzei ha anche spiegato che, al momento, sta ancora lavorando al prossimo album in uscita: la canzone che presenterà a Sanremo, invece, "racconta proprio lì momento che sto vivendo". Sereno e felice sono gli aggettivi utilizzati dalla Atzei, che ha voluto ancora aggiungere "È cucito su di me e alla di due storie d'amore: una non sana, che fa soffrire, e un'altra, successiva, con un uomo che ti fa sentire amata è importante, che è come dovrebbe essere". Pronti a ritrovare (proprio come due anni fa) Bianca Atzei sul palco dell'Ariston con la sua "Ora esisti solo tu"?

