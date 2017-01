STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è, C.S.I. Scena del Crimine, Quinta Colonna (lunedì, 23 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 23 GENNAIO 2017 - La prima serata del lunedì sera delle reti Mediaset offre molti film di vario genere, insieme a telefilm e programmi di attualità e approfondimenti. Ci sono anche delle prime visioni assoluti, come il film che viene trasmesso su Canale Cinque a partire dalle ore 21:11, ovvero Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è (2015). Si tratta della più recente rilettura dell'immortale favola di Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere. Tra gli interpreti figura Hugh Jackman, noto per aver interpretato sul grande schermo Wolverine. A seguire il programma di approfondimento cinematografico Supercinema, che ci tiene informati sulle ultime novità in celluloide. Italia Uno risponde con nuovi episodi dell'amata serie tv CSI, giunta alla sua quindicesima stagione, i cui nuovi episodi sono in prima televisiva italiana. In seconda serata è previsto il programma di approfondimento calcistico Tiki Taka. Rete Quattro come di consueto rispetta l'appuntamento con Paolo del Debbio e le sue inchieste di attualità di Quinta Colonna, commentate dai numerosi ospiti in studio. A seguire, Toni Capuozzo i racconta i suoi affascinanti reportage giornalistici in Terra! Altri film in prima serata sulle altri reti Mediaset: La 5 propone The burning plan (2007) con Charlize Theron e Kim Basinger, in cui si intrecciano tante storie di varia umanità. Iris, per la serata Visionaire, ripropone uno dei film thriller di maggior successo degli ultimi anni, The sixth sense (1999) con Bruce Willis che per una volta veste dei panni per lui inconsueti. Sempre Bruce Willis è il protagonista di Die Hard, caposaldo del cinema di azione, che viene riproposto su Italia 2. A completare il palinsesto, Mediaset Extra manda in onda le repliche dall'amatissima soap opera spagnola Il segreto, mentre Top Crime ripropone uno dei telefilm polizieschi più seguiti di sempre, le avventure del tenente Colombo interpretato da Peter Falk. A chiudere, Boing pensa ai più piccini con i cartoni animati Adventure Time.