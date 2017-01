STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: I bastardi di Pizzofalcone, Il Collegio, Presa Diretta (lunedì, 23 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 23 GENNAIO 2017 - La prima serata del lunedì sera delle reti Rai si muove all'insegna di alcuni appuntamenti fissi molto attesi da tutti i fedeli seguaci di queste reti. Rai Uno propone un nuovo episodio della miniserie più seguita del momento, I bastardi di Pizzofalcone, mentre su Rai tre va in onda il consueto appuntamento con l'attualità di Presa Diretta. Non mancano anche programmi di altro genere, come film, telefilm e documentari. Rai Uno inaugura la sua prima serata con il quarto episodio della serie tv poliziesca I bastardi di Pizzofalcone, che annovera tra i suoi interpreti principali Alessandro Gassmann. In questa puntata si potrà seguire l'evolversi delle vicende dell'ispettore Lojacono, che viene trasferito nel peggior commissariato di Napoli contribuendo però ad accrescerne la fama grazie alle sue eccellenti qualità di detective. A seguire c'è l'informazione flash delle news Rai con il TG1 60 secondi.

Rai Due risponde con una nuova puntata del nuovo reality show del lunedì sera, Il collegio, nel quale un gruppo di ragazzi adolescenti deve confrontarsi con un modello educativo vecchio stampo, cercando di sopravvivere al meglio. In seconda serata viene trasmesso il film The Expatriate, un thriller del 2012 in cui Aaron Echart interpreta un ex agente della CIA che improvvisamente si trova a dover fare i conti con il suo passato. Rai Tre infine rispetta il consueto appuntamento con l'attualità di Presa Diretta, programma condotto da Ricardo Iacona che stasera si intitola Caos Scuola, in quanto porta avanti un'inchiesta sullo stato dell'istruzione pubblica in Italia.

In seconda serata va in onda una puntata di Memo, l'agenda culturale, dedicata alla giornata della memoria che si celebrerà il 27 gennaio e che vuol ricordare la shoa ebraica. Rai 4 in prima serata manda in onda i nuovi episodi di una serie tv statunitense molto attesa anche nel nostro paese, Il caso O.J.Simpson. la serie, che ha come protagonista Cuba Gooding Jr., ripercorre la vicenda realmente accaduta del caso giudiziario che interessò il giocatore di football O.J.Simpson. Stasera vanno in onda gli episodi 3 e 4. Rai 5 trasmette il documentario del giornalista francese Francois Brusnel che descrive l'America attraverso le parole del suo ceto intellettuale, dei suoi scrittori, dal titolo America tra le righe. Rai Movie propone l'unico film di prima serata, il celebre spaghetti western di Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo, che completa la trilogia del dollaro iniziata con Per un pugno di dollari e proseguita con Per qualche dollaro in più. A completare il palinsesto del lunedì sera della Rai, su Rai Premium va in onda la replica del film tv L'ultima mossa dell'assassino, prodotto in Canada nel 2012.