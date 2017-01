STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Ballando sul ghiaccio, Elementary, Money Monster - L'altra faccia del denaro (lunedì, 23 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 23 GENNAIO 2017 - Lunedì 23 gennaio in prima serata dovrete obbligatoriamente sintonizzarvi sulle frequenze Sky. Infatti saranno trasmessi diversi programmi che potrebbero essere di vostro gradimento. A cominciare da Sky Uno, dove verrà trasmesso il nono episodio del talent show Ballando sul ghiaccio, nel quale pattinatori amatoriali sono in coppia con pattinatori professionisti. Su Fox gli amanti delle serie televisive potranno assistere al terzo episodio della terza stagione di Salem, intitolata Giocatori e pedine. Su Fox Crime a partire dalle 21.05 saranno trasmessi due episodi della serie televisiva Elementary, intitolati La bugiarda e Patto di sangue. Se siete invece appassionati sport, in particolare del calcio, potrete sintonizzare il vostro televisore su Sky Sport 1 e assistere al match del campionato cadetto fra Perugia e Cesena, posticipo della 22esima giornata. Passiamo al cinema.

Fra i numerosi canali troverete senz'altro qualcosa chi vi attiri e vi permetta di passare una piacevole serata. Su Sky Cinema Uno andrà in onda la pellicola Money Monster - L'altra faccia del denaro, diretto dalla regista Jodie Foster e interpretato da George Clooney, Julia Roberts, Dominic West, Jack O'Connell e Giancarlo Esposito. Su Sky Cinema Hits si potrà visionare uno splendido film, intitolato Il bambino con il pigiama a righe, con la regia di Mark Herman. Uno dei più bei film di Robin Williams, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, sarà trasmesso su su Sky Cinema Family, mentre su Sky Cinema Passion i fan di Whoopi Goldberg potranno ammirare la sua interpretazioni nella pellicola Eddie, Un'allenatrice fuori di testa. Se siete alla ricerca di una commedia italiana leggera e gradevole il canale giusto è Sky Cinema Comedy, dove verrà trasmesso il film Maschi contro Femmine, diretto dal regista Fausto Brizzi e interpretato da Claudio Bisio, Giuseppe Cederna, Nancy Brilli, Carla Signoris ed Emilio Solfrizzi. Se invece vi piace sperimentare ed esplorare nei meandri del cinema allora sintonizzatevi su Sky Cinema Max, dove ci sarà il film norvegese The Wave. Nel film Il bambino con il pigiama a righe un ufficiale tedesco viene trasferito assieme alla sua famiglia nei pressi di un campo di concentramento. Il figlio farà presto amicizia con un bambino rinchiuso nel lager e il loro legame diventerà indissolubile. Invece la pellicola Mrs. Doubtfire, Mammo per sempre racconta la storia di un padre che, dopo il divorzio, è costretto a vedere i figli solo una volta alla settimana. Deciderà così di travestirsi da donna, per prendere il posto di governante e stare accanto ai propri bambini.