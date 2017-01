STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi presenteranno oggi, 23 gennaio 2017, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 23 gennaio 2017) - Torna questa sera, lunedì 23 gennaio 2017, il telegiornale satirico di Canale 5, Striscia la notizia, come al solito seguitissimo in termine di audience, e che come al solito porta l’attenzione degli italiani su alcune delle problematiche più scottanti del nostro bel paese. Prima sdi scoprire quali servizi verranno trasmessi, vediamo il riassunto della puntata precedente. Luca Galtieri si reca a Torino in una biblioteca civica chiusa da due anni per il rischio amianto, essendo stata costruita quando questo materiale era consentito: l’edificio chiuso per la fruizione al pubblico, viene lasciato però in maniera regolare con le luci interne tutte completamente accese. L’inviato insieme ad alcuni cittadini sottolinea come la situazione porta degli indesiderati sprechi, che ricadono sul bilancio comunale e, quindi su tutti i cittadini della città della mole. Bello il servizio di Antonio Casanova che si reca in Alta Val Badia, per fare alcuni giochi di illusionismo ad esperti amanti della montagna. Occhio al futuro porta l’attenzione sul rischio obesità soprattutto tra i piccoli italiani: l’inviata, Cristina Gabetti, analizza l'argomento insieme al Dottor Raffaele Spiazzi, responsabile dell’ospedale dei bambini di Brescia. Il pediatra consiglia a tutte le mamme di procedere alla misurazione del giro vita dei piccoli italiani, misurazione che se abbinata a un corretta alimentazione e a una buona dose di esercizio fisico, può far diminuire drasticamente il rischio malattia in età adulta. Luca Sardella si reca invece a Cuneo per analizzare un’eccellenza italiana, nello specifico l’inviato intervista Sergio Gallo, che di fatto ha basato la sua attività imprenditoriale sulla coltivazione biologica di verze, carote e ortaggi. Interessante finanche il modus operandi dell’agricoltore, che di fatto concima le proprie colture non con prodotti artificiali, ma con il rifiuto organico che rimane dagli ortaggi stessi. Si parla poi di prestito vitalizio ipotecario, grazie all’intervento di Luca Tombretta. Ci si reca infine in provincia di Pavia per controllare insieme a Valerio Staffelli come ha funzionato l’asta di alcuni oggetti originali, tra cui due tapiri e due maglie della Juventus autografate da tutti i giocatori della vecchia Signora. Quali saranno invece i servizi in programma per oggi, 23 gennaio 2017?

