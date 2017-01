SWAMI CAPUTO/ La toscana tra cuori veri e temi 'difficili', come finirà il suo percorso? (Il Collegio, puntata 23 gennaio 2017)

SWAMI CAPUTO, LA CONCORRENTE TOSCANA DEL REALITY DI RAI 2: COME SI CONCLUDERÀ LA SUA AVVENTURA? (IL COLLEGIO, PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Questa sera ritorna nella prima serata di Rai 2 l’appuntamento con il docu - reality Il Collegio pronto a regalare nuove emozioni per i tanti telespettatori che ne stanno seguendo le vicende. Tra i concorrenti più amati figura senza dubbio la dolce Swami Caputo. Swami è tra le concorrenti più amate dal pubblico di questo innovativo programma, anche in ragione di una certa simpatia ed una indiscutibile bellezza fisica che le potrebbero permettere di avere un futuro nel mondo dello spettacolo. Come lei stessa ha sottolineato nel video di presentazione, Swami è una ragazza un po’ distratta e con la testa tra le nuvole, il che ha reso la sua partecipazione al reality alquanto difficoltosa viste le rigide regole che vi vengono applicate. In attesa di scoprire come terminerà per lei l’avventura nel programma ricordiamo quanto successo nella scorsa settimana.

SWAMI CAPUTO, LA CONCORRENTE TOSCANA DEL REALITY DI RAI 2: IL TEMA DELLA DISCORDIA (IL COLLEGIO, PUNTATA 23 GENNAIO 2017) - Nella terza puntata del reality Il Collegio trasmessa lo scorso lunedì 16 gennaio, al centro ci sono state dell’attenzione le conseguenze della rivolta studentesca. Il preside del collegio ha ritenuto opportuno, dopo un’attenta analisi di quanto accaduto, punire pesantemente Dimitri con relativa espulsione. Per Swami Caputo le sfide non sono di certo mancate, a partire dalla lezione di anatomia in cui si è ritrovata davanti diverse tipologie di cuori appartenenti ad animali. Superato questo scoglio senza eccessivi contraccolpi, per la giovane toscana e gli altri concorrenti del reality si è paventata la necessità di prepararsi per una caccia a tesoro e per le annunciate Convittiadi, con cui il preside ha voluto dedicare una intera giornata allo sport. Swami si è messa particolarmente in luce nella corsa arrivando tra i primi quattro. Per lei e le altre ragazze de Il Collegio c’è stata quindi da incassare la sconfitta nella partita di pallavolo. Tuttavia, il momento più difficile di Swami è stato quando ha letto il proprio tema in classe. In primo tempo la ragazza si è rifiutato di leggerlo venendo punita con un quattro. Swami è quindi scoppiata in lacrime, ma poi discutendone con il professore la questione è rientrata ed anche il 4 è stato annullato.

