Star Wars episodio VIII / "L'ultimo Jedi", ecco il titolo del nuovo film della saga (oggi, 23 gennaio 2017)

STAR WARS EPISODIO VIII: L'ULTIMO JEDI È IL TITOLO DEL NUOVO FILM (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Finalmente Star Wars episodio VIII ha un titolo: il nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson è "L'ultimo Jedi". La pellicola uscirà a dicembre 2017 e segue "Il risveglio della forza", settimo episodio della saga con protagonista Daisy Ridley nel ruolo di Rey: nel cast troviamo Mark Hamill - che interpreta Luke Skywalker - Benicio Del Toro, Adam Driver e anche Carrie Fisher, l'attrice scomparsa da pochissimo tempo e che ha interpretato nei primi episodi di Star Wars la mitica principessa Leila. Il ritorno della saga nota in Italia come Guerre Stellari è stata un vero e proprio fenomeno di costume che ha sempre attratto non solo la generazione precedente cresciuta in mezzo alla lotta tra Jedi e Sith, ma anche gli adolescenti di oggi, dimostrando come Star Wars sia una delle saghe cinematografiche che più hanno lasciato il segno nella storia del cinema mondiale. Lo scorso film, Il risveglio della forza, ha visto anche la partecipazione di Harrison Ford nel ruolo di Ian Solo: il suo personaggio purtroppo è morto alla fine dello scorso film.

STAR WARS EPISODIO VIII: L'ULTIMO JEDI È IL TITOLO DEL NUOVO FILM. LA TRAMA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Si sa molto poco sulla trama di Star Wars episodio VIII: L'ultimo Jedi, dato che il regista Rian Johnson e il produttore esecutivo JJ Abrahams hanno voluto tenere nascosto tutto sul nuovo film. Qualche anticipazione è uscita lo stesso, ma per adesso non c'è nessuna conferma da Lucas Film. L'ipotesi più accredita è che Rey sia la figlia di Luke Skywalker e cugina di Kylo Ren, e che in Star Wars episodio VIII: L'ultimo Jedi inizi a essere allenata da Skywalker come guerriera Jedi. Il titolo del film sembra dare adito a quest'ipotesi, ma per adesso non c'è nessuna certezza a riguardo. Certo è che sia sulle origini di Rey, sia su quelle di Finn ci sarà prima o poi qualche colpo di scena dato che, come tutti avranno notato, i loro cognomi non sono stati svelati nel film precedente. Star Wars episodio VIII: L'ultimo Jedi uscirà nei cinema a dicembre 2017, e sono già in molti a fremere per vedere quale altra storia geniale sia uscita dalla mente di Rian Johnson e JJ Abrahams. Clicca qui per leggere il tweet ufficiale di annuncio del titolo di Star Wars.

